A Novello al via la prima edizione de "L'eco di un cinema all'aperto"

A Novello arriva la prima edizione de “L’eco di uncinema all’aperto”, tre serate di proiezioni nate per dare modo alla comunità di riappropriarsi degli spazi pubblici in compagnia e per portare la magia del cinema tra le vie e i luoghi più caratteristici del paese.

L'iniziativa è organizzata dall’associazione Foravia in collaborazione con Magic Bus, il gruppo Alpini di Novello, l’Associazione dei produttori di Nas-cëtta del Comune di Novello, Yepp Langhe, la Biblioteca e il Comune di Novello e si terrà per tre giovedì sera consecutivi alle ore 21.

Si comincerà il 26 agosto con Radio Days di WoodyAllen nella splendida cornice del belvedere di Piazza Oreste Tarditi (Piazza del Castello). Il 2 settembre, nell'incantevole giardino del Castello, la serata sarà dedicata ai più piccoli con la proiezione del film di animazione La foresta magica; in apertura sarà inoltre presentato il videoclip musicale realizzato dai giovani di Yepp Langhe nel corso del workshop “Songs for Rights”.

L'appuntamento conclusivo si terrà infine il 9 settembre in Via Roma nei pressi della Cantina Comunale, con il film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. L’evento è gratuito e si svolgerà sempre all’aperto, i posti saranno disponibili fino ad esaurimento e l'ingresso è riservato ai possessori di Green Pass nel rispetto delle normative anti-Covid19. In caso di maltempo le serate saranno annullate. Per info: Facebook e Instagram: Visit Novello Marco 347/1508075 Pierpaolo 339/2520405