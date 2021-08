Campo scuola con gli AIB di Chiusa Pesio per conoscere da vicino il mondo del volontariato

È stato un successo Ciüsa 2021, il primo campo scuola rivolto a bambini e ragazzi della provincia di Cuneo, organizzato lunedì 16 agosto dal gruppo A.I.B di Chiusa di Pesio.

Un’occasione speciale, tenutasi nell’area verde adiacente le casermette, per conoscere più da vicino il mondo del volontariato, le modalità di intervento in caso di incendio e le preziose attività di prevenzione svolte dal gruppo. Oltre che un appuntamento utile a valorizzare le competenze dei più giovani e accrescere in loro la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del territorio e della collettività.

“Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto dai 25 partecipanti: è stato un vero piacere poter fare conoscere le nostre attività ai più piccoli e avvicinarli al mondo del volontariato attraverso il gioco e una giornata spensierata all’aria aperta”, dichiara Franco Pastorello, capogruppo di Chiusa di Pesio e vice ispettore provinciale.

“Il nostro auspicio – aggiungono i volontari – è che dopo questa giornata possa maturare nei ragazzi lo stesso impegno che abbiamo assunto nei confronti della comunità e del patrimonio boschivo. Vogliamo investire sui giovani, alimentando la curiosità di entrare a far parte della nostra famiglia, con la convinzione che da soli possiamo fare poco, ma insieme possiamo fare tanto".

Il sindaco Claudio Baudino: “Come amministrazione comunale ci congratuliamo per l’encomiabile iniziativa che segna una fondamentale continuità nell’impegno serio, competente e appassionato intrapreso dai volontari”.