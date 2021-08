Fossano, riapre venerdì il cinema ‘I Portici’

La città di Fossano riavrà presto il suo cinema: le sale di ‘I Portici’ riapriranno questo venerdì, con 3 film già in cartellone. Il cinema-teatro situato nel cuore della città degli Acaja è chiuso dallo scorso autunno, visto che i gestori avevano preferito non sfruttare il decreto riaperture del mese di aprile a causa delle misure particolarmente stringenti.

Il cinema, almeno nella prima settimana, aprirà solo quattro giorni a settimana, dal venerdì al lunedì successivo. A rotazione verranno proiettati ‘Fast and Furious 9 - The Fast Saga’, ‘The Suicide Squad’ e ‘Me contro Te - Il mistero della scuola incantata’.

Come imposto dal decreto legge 111/2021 del 6 agosto, l’accesso al cinema potrà avvenire solo esibendo il Green Pass, non necessario solo per i ragazzi fino a 11 anni, o tramite le altre modalità riconosciute dalla legge.

