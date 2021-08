Terremoto ad Haiti: Padre Massimo Miraglio sta bene, ma la situazione è tragica

Sta bene Padre Massimo Miraglio, 55 anni, il sacerdote camilliano di Borgo San Dalmazzo in missione ad Haiti. La mamma Silvia è riuscita a mettersi in contatto con lui ieri sera, domenica 15 agosto.

Un forte sisma di magnitudo 7.2 ha colpito il Paese nella giornata di sabato provocando almeno 1300 morti e migliaia di dispersi. L'epicentro è stato registrato proprio vicino a Jérémie, dove padre Massimo vive: nella parte sud-occidentale dell'isola, a 8 chilometri da Petit Trou de Nippes, a una profondità di 10 chilometri. Alla prima scossa ne hanno fatto seguito altre, in uno sciame sismico che continua a scuotere l'isola.

“Dopo la prima forte scossa, Massimo ha dormito in macchina – ci racconta mamma Silvia -. La sua missione non ha subito danni evidenti. È crollata una chiesetta attigua all'ospedale, dove celebrava la messa, ma sia lui che i tre sacerdoti camilliani stanno bene. La parte vecchia di Jérémie non esiste più. È una vera tragedia. È franata una montagna e sono morti moltissimi bimbi piccoli. Purtroppo non ci sarà mai una conta precisa dei decessi perché non esiste un censimento preciso della popolazione”.

Il terremoto di sabato è stato più forte rispetto a quello devastante del 2010 che provocò oltre 200mila vittime ma il suo epicentro è stato più lontano dalla capitale Port-Au-Prince. La scossa è stato avvertita alle 8.30 locali (le 13.30 italiane) a circa 160 chilometri di strada a ovest della capitale Port-au-Prince.

Padre Massimo Miraglio è in missione ad Haiti da 16 anni. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Il bilancio dei morti purtroppo è destinato a salire, mano a mano che proseguono le operazioni di soccorso. Inoltre c'è il timore che la situazione si possa ulteriormente aggravare nelle prossime ore, a causa del previsto arrivo della tempesta tropicale Grace.

Ricordiamo poi che Haiti, la parte sfortunata dell'isola caraibica Hispaniola (confina con la paradisiaca Repubblica Dominicana, ndr), sta attraversando una profonda crisi civile e politica, dopo l'assassinio, appena un mese, del presidente Moise.