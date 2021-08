Calcio femminile - Freedom FC: ufficiali Tosetto, Archinà e Marinelli

La Freedom FC comunica che Sara Tosetto, Chiara Archinà e Mariagrazia Marinelli faranno parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

- TOSETTO SARA, classe 1994. Difensore, mancina. Nel suo curriculum vanta molte presenze in serie B e C con Saluzzo, Femminile Juventus. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ivrea in serie C.

- ARCHINA' CHIARA, classe 2000. Difensore centrale dotata di buona struttura fisica e brava nel gioco aereo. Ex di Luserna e Torino Woman.

- MARINELLI MARIA GRAZIA, classe 2003, giovane attaccante di prospettiva. Nelle ultime stagioni ha indossato la casacca del Fossano.