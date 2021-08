Volley femminile A2 - Lpm Bam Mondovì pronta per la preparazione

Dopo un volley mercato che ha scaldato ulteriormente l’estate, sta per iniziare la nuova stagione della Lpm Bam Mondovì.

Mercoledì 18 agosto pumine e staff si incontreranno al gran completo, per dare “il via” alla preparazione, in vista della sesta stagione nel campionato di Serie A2.

Giovedì 19 agosto, presso il Belvedere di Mondovì (ore 18.30), si terrà poi la presentazione della formazione rossoblu. Nel rispetto delle direttive sanitarie, sarà un’occasione per incontrare la nuova squadra: un appuntamento da non perdere per i tanti trepidanti appassionati.

“In questi mesi il lavoro “dietro le quinte” è proseguito senza sosta, per arrivare pronti a questo appuntamento di fine estate.” - commenta Paolo Borello, ds del team monregalese - “Dal momento dell’ufficialità di Bibo Solforati come head coach, tutto lo staff si è messo a disposizione per allestire la squadra e organizzare tutto nei dettagli. E’ quindi giunto il momento di annunciare le preziose conferme dello staff tecnico della stagione 2021-2022.”

A coadiuvare il nuovo tecnico, ci sarà Claudio Basso, ormai “veterano” sulla panchina rossoblu. Il ruolo di team manager sarà ancora ricoperto da Massimo Rubado, mentre Luca Bergerone e Roberto Chionetti daranno il proprio contributo come assistenti tecnici. La rilevazione dati e statistiche sarà affidata nuovamente alla coppia Lorenzo Gallesio e Massimo Gazzola. Fondamentale il ruolo di Lollo Arioli, preparatore atletico di indubbia competenza, che in questi mesi ha seguito “a distanza” il lavoro delle ragazze, con schede di allenamento create ad hoc. Sergio Gandolfi (fisioterapista), Luca Rolando (osteopata) e Daniele Imarisio (medico ortopedico) compongono lo staff medico.

“Siamo felici di aver confermato lo staff. E’ un vero piacere poter contare su persone fidate, cresciute pallavolisticamente insieme.” - conclude Paolo Borello - “Negli anni si è creato un vero “team”, unito anche fuori dal campo.”