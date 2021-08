Al Museo Diocesano di Cuneo, il laboratorio per bambini e famiglie "Ciò che vedo io"

Al Museo Diocesano di Cuneo, il laboratorio per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni "Ciò che vedo io".

L'appuntamento è sabato 21 agosto alle ore 16.

"Un laboratorio super divertente che ci porterà a giocare con le opere d'arte (più o meno famose). Tagliuzzare, comporre, incollare per creare con la fantasia nuovi racconti e nuovi mondi".

Al termine dell'attività una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes.

Le attività si svolgono al Museo Diocesano San Sebastiano e la durata dei laboratori è di 90 minuti.

Costo 15 € a famiglia, per un massimo di 2 adulti e 4 bambini (laboratorio + merenda per i bambini) da versare all'arrivo in museo.

<aside style="font-size: 14px; line-height: 1.5rem; padding-top: 12px; color: rgb(57, 54, 79); font-family: "Neue Plak", -apple-system, system-ui, Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Tahoma, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.5px; ">Come da normativa vigente, per i maggiori di 12 anni sarà richiesta l'esibizione del green pass.</aside><aside style="font-size: 14px; line-height: 1.5rem; padding-top: 12px; color: rgb(57, 54, 79); font-family: "Neue Plak", -apple-system, system-ui, Roboto, "Helvetica Neue", Helvetica, Tahoma, Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.5px; ">Per informazioni: museo@operediocesicuneo.it, cell. 353 4261755.</aside>