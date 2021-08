Cambio di medici nel monregalese

Dal 23 agosto si inserisce quale Medico Titolare di Medicina Generale a Mondovì il Dr. Vittorio Morena già medico operante a Carrù e Bastia Mondovì.

Il medico riceverà su appuntamento (tel. 327/9761575) a Mondovì in Frazione Sant’Anna Avagnina (Via Mazzucco, 1) il lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 15,30 alle 18,30.

Il Dr. Morena continua inoltre ad effettuare lo studio a Carrù in via ospedale 15 il lunedì 16,30-18,30- martedì 16,30-18,30; giovedì 9,30-11,30; venerdì 9,30-11 e a Bastia Mondovì in via dei Partigiani 17/a il martedì 9,30-11,30; il giovedì 15,30-16,30 e il venerdì 15,30-16,30.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti lo sportello di scelta revoca presso l’ospedale di Mondovì dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Si ricorda che è possibile effettuare la scelta online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte oppure In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it





Il 31 agosto cessa l’attività nell’ambito del distretto di Mondovì il Dr Giancarlo Astegiano.

Al fine di garantire la continuità dell’Assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio al Dr. Davide Prato che effettuerà l’ambulatorio presso i sottoelencati comuni con i seguenti orari:

MONDOVI’ - Via San Bernolfo, 12 (tel. 350/0629635): lunedì 16 – 19; martedì 10-12,30; giovedì 10-12,30; venerdì 10 – 13.

PIANFEI - Via Roma, 30 (tel. 350/0629635): martedi’ 15 - 16,30; mercoledi’ 16 – 17; giovedi’17- 18,30.





Si precisa che con la suddetta decorrenza tutti gli assistiti in carico al Dr. Giancarlo Astegiano saranno trasferiti automaticamente in carico al Dr. Davide Prato, fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro Medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.