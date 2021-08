Cirio: "Vaccino unica soluzione per uscire dall'emergenza". Dal 18 agosto accesso senza prenotazione per tutte le categorie

In Piemonte, degli 11 ricoveri attuali in terapia intensiva (dato aggiornato a ieri 16 agosto), 9 riguardano pazienti non vaccinati, altri due sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.

Dei 127 ricoveri in terapia ordinaria oltre il 70% riguarda pazienti non vaccinati. In generale, il 10% dei ricoverati attuali in terapia ordinaria rischia un aggravamento del proprio quadro clinico con passaggio in terapia intensiva, e in questo caso si tratta di pazienti tutti non vaccinati.

E' questo il quadro della situazione ospedaliera per la nostra regione: i posti letto di terapia intensiva sono occupati per l'1,8% (ieri era all'1,4%, soglia limite è il 10) e quelli in reparto sono al 2,2% (ieri era al 2%, soglia limite il 15%).

Il Piemonte è lontano dal dato che fa salutare la zona bianca, ma l'andamento degli ultimi giorni rileva un aumento piuttosto costante, seppur contenuto. In altre regioni la situazione è decisamente più grave, tanto che si inizia a parlare di una quarta ondata.

L'unica strada resta la vaccinazione. Ne sono convinti il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi.

“Desideriamo ringraziare di cuore tutti i nostri operatori e anche le persone che hanno aderito, perché anche in questi giorni di Ferragosto la campagna vaccinale in Piemonte prosegue senza sosta e sono state più di 40.000 da sabato a oggi le persone vaccinate - hanno sottolineato -. Oltre il 92% di tutti gli aderenti alla campagna vaccinale hanno già ricevuto in Piemonte almeno una dose e più dell’82% ha completato l’intero ciclo vaccinale. Ci sono però 879 mila persone in tutto, e di queste 331 mila hanno più di 50 anni, che ad oggi nella nostra regione non hanno ancora espresso la volontà di ricevere il vaccino ed è fondamentale che lo facciano. Sosteniamo da sempre la libertà della vaccinazione, ma sosteniamo anche la nostra libertà, come presidente e assessore di una istituzione, di lavorare ogni giorno per convincere e spiegare che il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questa emergenza. È lo strumento che permetterà ai nostri figli di tornare a scuola in presenza e alle nostre aziende di non chiudere. Il vaccino ci permetterà di vivere una nuova normalità, di cui abbiamo tutti davvero bisogno”.

OBIETTIVO PRIME DOSI ENTRO IL 15 SETTEMBRE PER TUTTI COLORO CHE ADERISCONO

Per accelerare ulteriormente sulla campagna vaccinale la Regione Piemonte ha dato indicazione alle Aziende sanitarie locali di programmare entro il 15 settembre le prime dosi dei soggetti che hanno aderito nell’ultimo periodo o aderiranno nei prossimi giorni.

DAL 18 AL 31 AGOSTO ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE FASCE D’ETA’



Inoltre per incentivare e facilitare il più possibile le vaccinazioni e le nuove adesioni, dal 18 agosto al 31 agosto il Piemonte consentirà l’accesso diretto a tutte le fasce d’età in alcuni degli hub del territorio piemontese. L’elenco sarà consultabile sul sito della Regione. Tra questi ci sarà l’hub del Valentino di Torino che sarà a disposizione sabato 21 agosto per l’accesso diretto di cittadini di tutto il Piemonte dalle ore 8 alle 15.

Il Piemonte era già stato il primo ad avviare l’accesso diretto, tre settimane fa, per la fascia 12-19 anni che da oggi è stata prevista dalla struttura commissariale del generale Figliuolo in tutta Italia. Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di agosto specifici open days su tutto il territorio.

Sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it il calendario delle date e le modalità per le pre-adesioni.

Per l’Asl CN1 accesso diretto alla somministrazione del vaccino Covid 19 per tutti gli utenti a partire dai 12 anni di età dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30 secondo le seguenti indicazioni:

da mercoledì 18 agosto presso i punti vaccinali di

BORGO S. DALMAZZO: presso ex Officine Bertello, via Vittorio Veneto 19

FOSSANO: sito Protezione Civile - Via Granatieri di Sardegna 1

da venerdì 20 agosto presso il punto vaccinale di

MONDOVI': Valauto, via Torino 77

Rimangono invariati l'orario e le modalità previste per l'accesso diretto esclusivamente degli "Over 60, Scuola e target 12-19" presso gli altri centri vaccinali, come di seguito riassunto:

dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

CUNEO: Movicentro – Tendostruttura di corso Monviso

SAVIGLIANO: Crusà Neira, piazza Misericordia

SALUZZO: Pala CRS presso Foro Boario, via Don G. Soleri

dalle 10,30 alle 13.00, dal lunedì al venerdì,