Manta, rifacimento del manto stradale sulla provinciale 203

L'amministrazione comunale di Manta intende ringraziare l'amministrazione provinciale per aver provveduto al rifacimento del manto stradale della Strada Provinciale 203 nel tratto tra il semaforo (S.P. 589) e la rotonda di Gerbola.

Sin dall'insediamento degiugno 2019 il sindaco e la giunta, in considerazione dell'importanza dell'opera e del crescente peggioramento del manto stradale e dell'aumento del flusso di traffico pesante, hanno costantemente avanzato segnalazioni alla Provincia in merito a tale problematiche chiedendo interventi di rifacimento del manto

e manutenzione dello stesso.

In seguito agli incontri intercorsi tra l'amministrazione mantese e l'amministrazione provinciale quest'ultima aveva già provveduto con un primo intervento alla sistemazione del manto stradale nel tratto tra la rotonda di Gerbola fino all'incrocio con la Provinciale per Lagnasco.

Ora, con l'intervento effettuato, si è conclusa la sistemazione e la messa in sicurezza di un'arteria viaria di fondamentale valenza per il paese.

In particolare l'amministrazione comunale mantese intende ringraziare il presidente della Provincia Borgna, l'intero consiglio provinciale, i dirigenti, il capocantoniere Giuliano Ruatta e il caporeparto Marco Rovere per l'impegno mantenuto e la considerazione nei confronti del nostro Comune.

L'assessore Pierfranco Margaria aggiunge: “Il rifacimento totale del manto stradale in oggetto è il risultato delle ottime sinergie venutesi a creare tra il Comune e la Provincia”.