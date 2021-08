Comunità in lutto a Manta per l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Mario Guasti

Comunità in lutto a Manta per la morte improvvisa dell’ex sindaco Mario Guasti. Ancora da stabilire le cause del decesso, avvenuto questa sera, martedì 17 agosto, probabilmente per un malore mentre Guasti si trovava nella sua abitazione.

Architetto e insegnante in pensione, era originario di Maranzana (Asti). Classe 1939, aveva alle spalle una lunga carriera politica iniziata alla fine degli anni ’90.

Era stato infatti consigliere comunale a Saluzzo, dal 1999 al 2004, in Maggioranza con Stefano Quaglia. Da quell’anno e fino al 2009 era stato consigliere di opposizione a Manta. Alla guida della lista "Rinnovamento Nella Tradizione", è poi stato sindaco per dieci anni. Guasti è stato il volto del cambio di rotta segnato dalle elezioni del 2009. Riconfermato nel 2014 sempre con la lista civica RNT.

Dal 2019 era consigliere di Maggioranza a Manta con il sindaco Paolo Vulcano. "In questo momento siamo costernati tutti, è una cosa inaspettata per tutto il paese" commenta il primo cittadino.

Oltre alla politica aveva la passione per la scultura, la pittura e la poesia. Sposato con Lilliana Alessandrini, lascia due figli. Lascia sicuramente un vuoto importante nella comunità di Manta.

Ancora da stabilire la data del funerale.