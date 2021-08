Spaventato e infreddolito sulla cima del Marguareis di notte. Un uomo è stato recuperato dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco.

La chiamata è giunta ieri sera, lunedì 16 agosto, intorno alle 22,30. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con una squadra via terra.

L'escursionista, partito in solitaria lunedì mattina per la gita in montagna senza abbigliamento adeguato, è stato recuperato intorno alle 5 di martedì 17 agosto. Era in buone condizioni di salute.