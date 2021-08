“Kompost di GAIA SpA: sostenibilità a Km 0”: qual è il processo di formazione del Kompost? (VIDEO)

Prosegue la campagna di sensibilizzazione ideata dall’azienda astigiana GAIA, per far conoscere il Kompost, derivante dal recupero dei rifiuti organici, prodotto nell’impianto di San Damiano d’Asti.

Il terzo video della narrazione - che si sviluppa in sei puntate - racconta il processo di formazione dell’ammendante, che nasce dal recupero di scarti di cucina, sfalci e potature provenienti dalla raccolta differenziata.

Il materiale organico raccolto subisce un processo di lavorazione all’interno dell’impianto di compostaggio, progettato per ottimizzare le diverse fasi di trattamento dei rifiuti: qui si accelerano i processi naturali di biodegradazione e gradualmente, sempre in condizioni controllate, la materia organica si trasforma in ammendante.

Il Kompost di GAIA si ritira sfuso presso l’impianto di San Damiano d’Asti, in Borgata Martinetta 100, dal lunedi al venerdì dalle 6 alle 14 e il sabato dalle 6 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

www.gaia.at.it

n.tel.: 0141-977408