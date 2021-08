A Boves tanti eventi e serate musicali. Sabato in concerto Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio

Sarà una seconda parte di agosto ricco di eventi a Boves, tra cui l’attesissima XVII edizione di Vie di Jazz, sotto la direzione artistica di Roberto Chiriaco.

Si inizia mercoledì 18 agosto con il concerto dei “Controvento”, Tribute Band dei Nomadi. Il clou dell’estate bovesana sarà sabato 21 agosto, in Piazza Italia: in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo grande appuntamento con la musica con il concerto di FABIO CONCATO & PAOLO DI SABATINO TRIO. Sul palco con il cantautore milanese Paolo Di Sabatino al piano, Glauco Di Sabatino alla batteria e Marco Siniscalco al basso. Per maggiori informazioni su Fabio Concato: https://www.fabioconcato.it/

Il concerto inizierà alle ore 21,15, posto a sedere 10 €. https://www.ticket.it/dettaglio.php?id=922

Attivata anche la vendita fisica dei biglietti presso Muzak dischi a Cuneo.

Info e prenotazioni: All4U:3396505277 – www.all4u.it

In caso di maltempo il concerto si terrà al Palazzetto.

Di seguito il programma completo degli appuntamenti

Ove non diversamente indicato, l'ingresso è gratuito, ed è possibile prenotare il posto telefonando al numero 339 6505277.

MERCOLEDI’ 18 AGOSTO

Mercoledì 18 agosto in Piazza Italia alle 21,15 va in scena la grande musica con il concerto dei “Controvento”, Tribute Band dei Nomadi (per info: https://www.nomaditributeband.it/). Ingresso gratuito

GIOVEDI’ 19 AGOSTO

Festival canoro CantaBanda ore 21,15 in piazza Italia: grande spettacolo di musica con aspiranti cantanti che si cimenteranno in uno spettacolo canoro accompagnati dalla Banda Musicale cittadina diretta dal Maestro Guglielmina Rossi. Ingresso gratuito.



VENERDI’ 20 AGOSTO

VIE DI JAZZ – Serata all’insegna della musica in Piazza Italia alle ore 21,15 con il Brazilian Jazz Night.

In scena i musicisti: Sabrina Mogentale voce, Luigi Tessarollo chitarra, Ares Tavolazzi contrabbasso, Stefano Calcagno trombone, Andrea Beninati batteria.

Ingresso gratuito.

SABATO 21 AGOSTO

Sabato 21 agosto alle ore 16,30 all'Auditorium Borelli va in scena la musica con i GIOVANI IN JAZZ

Tre giovani musicisti cuneesi (Tommaso Sorba organo hammond, Sebastiano Dotta chitarra / sax, Edoardo Pellegrino batteria) che si stanno distinguendo nel panorama jazzistico italiano e che si sono incontrati tra i corridoi del conservatorio Ghedini di Cuneo, che da anni sforna nuovi talenti anche nella Musica jazz!

Alle h.18,30 all'Auditorium Borelli, le note di Fabio Giachino, Piano solo & elettronica “Limitless”.

www.fabiogiachino.com

Alle ore 21,15 in Piazza Italia la grande musica con

FABIO CONCATO & PAOLO DI SABATINO TRIO

Posto a sedere 10 €

Con Paolo DI SABATINO piano

Glauco DI SABATINO batteria

Marco Siniscalco basso

Info e prenotazioni: All4U:3396505277 – www.all4u.it

https://www.ticket.it/dettaglio.php?id=922

DOMENICA 22 AGOSTO ORE 17:00

Conferenza ORIGINI DEL BLUES all’Auditorium Borelli a cura del musicologo LUCA BRAGALINI. L’incredibile origine del blues tra Cefalù e New Orleans. Sappiamo che siculo americano Dominic La Rocca abbia inciso (in compagnia del conterraneo Tony Sbarbaro) il primo disco di jazz è cosa nota. Così come è certo che in direzione Salaparuta, Palermo, Cefalù, Contessa Entellina puntano le biografie di alcuni protagonisti del primo jazz di New Orleans. Tuttavia già prima della nascita del jazz i musici di Little Palermo avevano detto la loro. Una passeggiata tra gli isolati italoamericani del Quartiere Francese di New Orleans tra fine ottocento e primo Novecento; foto d’epoca, ascolti e parole per scoprire ciò che le storie delle jazz non ci hanno mai raccontato, ossia la rocambolesca genesi del primo blues mai pubblicato. Ingresso gratuito.

DOMENICA 22 AGOSTO in Piazza Italia alle h. 21,15

ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA (la più giovane Big Band Italiana)

19 musicisti + direttore, grande spettacolo jazz nel cuore di Boves.

Ingresso gratuito. www.progettoerios.com

LUNEDI’ 23 AGOSTO

Sfilata di moda con Eliana Abbigliamento in Piazza Italia alle 21,15. Ingresso gratuito

Lunedì 23 agosto alle 21 al Parco Marquet si terrà l’imperdibile spettacolo “Alto livello, trasformismo su trampoli”. Emozioni da brivido con i trampoli e i personaggi fantastici della Compagnia Terzostudio di Pisa.

L’evento si terrà sempre nell’accogliente Parco Marquet.

Info e prenotazioni Melarancio – 0171 699971 – 3479844570. Ingresso € 3. biglietteria@melarancio.com

Dal 18 agosto al 31 agosto si terrà anche la Mostra di pittura “Ritratti e luoghi nella storia di Boves” dell’artista Angelo Ponti presso la ex Confraternita di Santa Croce.

Dal 19 agosto al 31 agosto torna anche il Luna Park in Piazza Borelli e Piazza Caduti.