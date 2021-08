A Roburent un saggio didattico di musica classica nella cappella della Madonna della Neve

La Parrocchia di San Siro, in collaborazione con la Pro Roburent e la onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” organizza, per sabato 21 agosto, alle ore 21, un Saggio didattico di musica classica nella cappella della Madonna della Neve, in Codevilla.

Eseguiranno brani del repertorio storico i chitarristi Federico e Gabriele Tala di Mondovì, le flautiste Beatrice Bozzolo di Viola e Sofia Occelli di Roccaciglié, la violinista Benedetta Bozzolo di Viola.

I giovani virtuosi sono allievi del m.o Mario Gullo, della m.a Paola Parretta e del m.o Stefano Cometto. Propongono interventi solistici e in gruppi da camera della ricca letteratura chitarristica e, per gli altri strumenti, di Carl Philipp Emanuel Bach , Telemann, J.S.Bach, Fauré. Guiderà la presentazione la rag.ra Nicole Ferrero, introducendo le notazioni storiche e musicali.