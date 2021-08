Escursioni, visite guidate, serate musicali: tutti gli eventi a Limone

Continuano gli appuntamenti del cartellone estivo limonese, tra escursioni, visite guidate, eventi musicali e attività per grandi e piccini.

Mercoledì 18 agosto l'Ente Aree Protette Alpi Marittime e il Comune di Limone propongono un'escursione gratuita a Entracque per camminare sul sentiero “CiClimatici” dedicato ai cambiamenti climatici, lungo il quale sono esposte opere di arte contemporanea “land art”. Nel pomeriggio, visita alla mostra “Ultimi ghiacci: cambiamenti climatici nelle Alpi del Mediterraneo” presso il Centro informazioni Enel Green Power. Un’occasione anche per conoscere, attraverso l’osservazione di un modellino, il funzionamento degli impianti idroelettrici dell’alto Gesso, tra i più potenti d’Europa.

Partenza alle 9 con trasporto in autobus e guida escursionistica. L’iniziativa, cofinanziata dal Programma Alcotra Piter AlpiMed Mobil, intende promuovere la mobilità sostenibile e sperimentare un nuovo servizio dedicato ai turisti.

Sempre mercoledì 18 agosto in serata a Limonetto la Proloco propone alle 19 polentata seguita da una serata jazz sulle note dei Lil Darling Quartet. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Giovedì 19 agosto grandi e piccini potranno prendere parte all’escursione “Scopriamo la storia geologica di Limone”: una passeggiata non impegnativa sotto la guida del geologo e accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio di fronte allo Chalet le Marmotte con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria online sul sito www.limoneturismo.it.

Per gli amanti dell’arrampicata, invece, sarà possibile percorrere la Via Ferrata del Bec Valletta con le guide alpine di Limone Piemonte. Il percorso, di media difficoltà, si trova nel vallone di S. Giovanni e prevede un dislivello di 380 metri. Info: Alessio 338 1164386.

Sempre giovedì 19 agosto, a Limonetto alle 16 giochi in piazza per bambini.

Venerdì 20 agostoescursione sulla Rocca dell'Abisso (2.755 metri) con la guida Monica Dalmasso. Partenza dal Colle di Tenda. Prenotazioni sul sito www.limoneturismo.it.

Nel pomeriggio nel centro storico di Limone dalle14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria entro giovedì 19 agosto presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Dalle 15 alle 17 si potrà partecipare alla visita guidata lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Alle 17.30 al Tendone allestito al Piazzale Nord si svolgerà una dimostrazione della tecnica di saponificazione, con la creazione di un gel disinfettante per le mani.

In serata doppio appuntamento. A Limonettoalle 21 la Proloco organizza il “Cinema sotto le stelle”, con la proiezione del film di animazione “Ralph Spaccatutto”. Sempre alle 21 nel centro storico, al Piazzale Boccaccio, risate assicurate con i Pirati dei Caruggi. Il quartetto genovese, formato da Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin, proporrà lo spettacolo comico “Pirati da canotto”. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Info: Ufficio Turistico (0171 925281).

Sabato 21 agosto alle 9.30 si terrà la We Run Limonetto, camminata non competitiva sui sentieri della frazione. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Al pomeriggio il tendone al Piazzale Nord ospiterà i laboratori creativi realizzati nell’ambito del progetto Museo dello Sci Agostino Bottero: dalle 15.30 alle 16.30 attività per ragazzi dai 6 agli 11 anni, mentre dalle 16.30 alle 17.30 giochi per bambini dai 3 ai 6 anni. Info e prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Domenica 22 agosto alle 10 a Limonetto si terrà la Festa patronale di San Chiaffredo, con la Messa alle ore 10. Nel centro storico, invece, torna “Magic Disney”: i commercianti limonesi trasformeranno il centro storico in un villaggio animato dai personaggi dei cartoni animati più amati dei bambini.

Sempre domenica 20 per i ragazzi dai 12 ai 17 anni escursione in notturna al Monte Vecchio (1.923 metri) con l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. Partenza dai Tetti Zitun. Prenotazione online sul sito: www.limoneturismo.it.

Alle 21 nella Chiesa parrocchiale si terrà l’ultimo appuntamento organistico dell'estate. Protagonista dell’esibizione sull’organo Brondini Vegezzi Bossi, che ha compiuto 20 anni a giugno, sarà Fabio Pietro Di Tullio, organista della chiesa di San Pietro in Vincoli di Limone. Diplomato a Cuneo e specializzato a Parigi, proporrà brani di repertorio, improvvisazioni e proprie composizioni.

Lunedì 23 agosto al pomeriggio è in programma un’escursione per famiglie e bambini dai 5 anni in su ai Tetti CabilaAndreit, accompagnati dalla guida naturalistica Monica Dalmasso. Una passeggiata nel bosco per andare a scoprire il mondo delle api dell’apicultrice Margherita, che mostrerà ai ragazzi le sue arnie raccontando come le api producono il miele. Ritrovo alle 14 nei pressi dell’agriturismo L’Agrifoglio, in frazione Ceresole (loc. Buia), e rientro nello stesso luogo alle 17/17.30. La partecipazione all’escursione è gratuita. Prenotazioni entro il giorno precedente sul sito www.limoneturismo.it.

La stessa escursione verrà riproposta anche martedì 24 agosto.

In serata ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna “Il racconto dei racconti”, dedicata al teatro e alla narrazione: grandi e piccini potranno mettersi in gioco ed imparare i segreti dell'arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al tendone del Piazzale Nord. Ingresso gratuito, prenotazione online sul sito www.limoneturismo.it.

Si ricorda, inoltre, che la seggiovia Cabanaira sarà aperta tutti i giorni fino al 29 agosto, dalle 9.30 alle 17.30, accessibile anche ai ciclisti in mountain bike, che potranno poi lanciarsi nel nuovo tracciato tecnico dedicato al downhill nel Vallone Cabanaira. Info e costi: www.riservabianca.it.