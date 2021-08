Limone Piemonte: martedì 17 agosto Riccardo Ruggeri chiude la rassegna Libri da Gustare

Prosegue con successo la manifestazione Libri da gustare a Limone Piemonte presso il Limone Palace.

La prestigiosa manifestazione letteraria sta riscuotendo un grande successo fra turisti e residenti di Limone Piemonte che hanno partecipato all’incontro con Bruno Gambarotta che ha presentato il suo ultimo libro “La confraternita dell’asino”.

Martedì 17 agosto alle ore 17.30 Riccardo Ruggeri chiuderà la rassegna con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Riccardo Ruggeri, oggi scrittore ed editore, nella vita ha fatto tanti mestieri da operaio a manager e da consulente di business a imprenditore. Orfano di un operaio della Fiat entrò nell’azienda torinese con la stessa qualifica all’Officina 5, fino a raggiungere i livelli più alti come Ceo del colosso New Holland, che portò a quotarsi alla borsa di New York". "È stato il Sergio Marchionne degli anni Novanta. Da tanti anni Riccardo Ruggeri vive all’estero, dopo aver girato diverse parti del mondo si è stabilito definitivamente in Svizzera. - aggiungono - Ha pubblicato moltissimi libri come: “La Seduzione del Potere” “Una Storia Operaia”, “Parola di Marchionne”, “Oscene Parole”, “Parole in Libertà”, “Fiat, una storia d’amore (finita)”, “A NY alla caccia di segnali deboli”, “L’azienda del futuro. Dall’opificio all’agorà”, “La seduzione del potere”, “America. Un romanzo gotico”. Ruggeri acuto ed intransigente, educato e rispettoso, nei suoi libri non fa sconti a nessuno". "Nel 2018, l’imprenditore ha scoperto di avere un cancro alla prostata ed ha affrontato la malattia proprio come ha affrontato ogni altra avversità nella vita. Si è affidato alla sanità pubblica italiana e si è ripreso la sua vita. Su questa complessa e difficile esperienza ha scritto un piccolo volume intitolato “Il cancro è una comunicazione di Dio”, che verrà regalato a tutti i partecipanti all’incontro" - ricordano gli organizzatori.