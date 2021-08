Si chiude la Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì: i ringraziamenti del Comune

A conclusione della 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico, il Comune di Mondovì desidera rinnovare il proprio ringraziamento a tutti coloro che vi hanno lavorato, a partire dai Volontari.

L'apprezzata formula e la collaborazione con l'Ass. "La Funicolare" sono garanzie di successo per una kermesse che, anche quest'anno, ha permesso a Mondovì di ospitare moltissimi artigiani di riconosciuto valore e migliaia di visitatori.

In particolare, la Mostra ha confermato la nostra come città turistica, permettendo alle tante iniziative previste nel programma di godere di spazi ed eventi che negli ultimi anni si stanno affermando come imprescindibili.

Preludio, questo, alle future inaugurazioni del Polo delle Orfane, della Mondovì Sotterranea, dell'affaccio nel Teatro Sociale.

Ora l'appuntamento è per "Mondovì Vola" e "Peccati di Gola" perché il bel claim coniato per gli eventi estivi possa confermarsi anche nella stagione autunnale. Mondovì è sempre bella.