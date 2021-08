Buca nell'asfalto a San Rocco Castagnaretta di Cuneo, presto il sopralluogo della Municipale

Il buco nell'asfalto all'incrocio tra via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, via Vignolo e corso Francia

Un grosso buco nell'asfalto in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo, all'incrocio tra via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, via Vignolo e corso Francia. A inviarci le foto è un lettore, che risiede nella zona. Per evidenziare la cavità ha inserito dei rami.

“Molto utile la segnalazione del frazionista - ha commentato Marco Migliore, presidente del comitato di quartiere San Rocco -. Sicuramente più tempestiva di quanto normalmente può fare il personale dell'amministrazione comunale nel sorvegliare le numerose strade cittadine. Attualmente la manutenzione delle strade viene fatta con passaggi periodici o su segnalazione delle pattuglie di polizia o di altri dipendenti dell'amministrazione. Nel caso specifico, visto che dall'immagine pare un cedimento sotto asfalto, di cui è meglio valutare l'entità, abbiamo fatto una segnalazione al pronto intervento. La Polizia Municipale provvede con un sopralluogo per valutare il pericolo e programmare la riparazione”.