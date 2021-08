"L'Ospedale Civile e la Casa di Riposo SS Annunziata di Busca:un patrimonio della collettività da tutelare e preservare"

Gentile Direttore,

approffitto della Sua cortesia per alcune considerazioni su di un tema , le residenze per Anziani o RSA, di cui mi capita di leggere o sentire commenti quantomeno ingenerosi e spesso velati di ipocrisia. Chi le scrive vive direttamente il rapporto con queste strutture da diversi anni ormai, ritenendomi molto fortunato. Onestamente non comprendo quando si generalizza e faccio fatica a seguire i " tuttologi" . Meno ancora capisco chi spara a zero su queste realtà, travisando la realta' e descrivendo un mondo fatto di prigionia, vessazioni e privazioni.