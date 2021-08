A Bra, Alba e Verduno si vaccina senza prenotazione fino al 31 agosto

Per accelerare ulteriormente sulla campagna vaccinale, la Regione Piemonte ha dato indicazione alle Aziende sanitarie locali di programmare entro il 15 settembre le prime dosi dei soggetti che hanno aderito nell’ultimo periodo o aderiranno nei prossimi giorni.

Entro quella data tutti coloro che hanno esprersso la volontà di vaccinarsi riceveranno la prima dose.

Prende il via oggi la vaccinazione senza prenotazione per tutte le fasce di età in alcuni centri vaccinali del Piemonte a partire da oggi 18 agosto. La campagna durerà fino al prossimo 31 agosto. Nel territorio dell'Asl CN2 sono tre i centri dove sarà possibile farlo: all'ospedale di Verduno, al SISP Casa della Salute di Alba e al SISP Casa della Salute di BRa.

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 chiunque potrà presentarsi ed essere vaccinato.



Il Piemonte era già stato il primo ad avviare l’accesso diretto, tre settimane fa, per la fascia 12-19 anni che da oggi è stata prevista dalla struttura commissariale del generale Figliuolo in tutta Italia. Per agevolare le vaccinazioni dei giovani proseguiranno comunque in Piemonte fino alla fine di agosto specifici open days su tutto il territorio.

Sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it il calendario delle date e le modalità per le pre-adesioni.