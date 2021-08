A Mondovì la festa dell’associazione "Piero Dardanello"

In chiusura del momento pomeridiano, Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’, ha presentato la mostra curata dall’architetto Simona Raimondi. È intervenuto anche il vignettista Danilo Paparelli, presente in sala, storico collaboratore di Piero Dardanello a ‘Tuttosport’. In esposizione, infatti, vi erano numerose caricature realizzate dall’artista per il quotidiano e impaginazioni accattivanti in cui la sua matita era protagonista: «Ricordo bene quei tempi in cui non si aveva nemmeno una fotocopiatrice a portata di mano - ha detto Paparelli - e tanti colleghi, infatti, non hanno più alcun originale di quanto prodotto negli anni. Sembrano passati secoli, eppure erano solo 25 anni fa».



In serata, poi, si è tenuto l’evento di presentazione de ‘Il mondo di Piero’ (Bradipolibri), il volume curato da Roberto Beccantini e Fabio Monti, dedicato al cammino professionale di Dardanello. Un libro che, oltre agli scritti dello storico ex direttore di ‘Tuttosport’, si avvale dei contributi di alcuni grandi nomi del giornalismo italiano. La pubblicazione è stata raccontata durante una tavola rotonda, moderata dal giornalista Mediaset, Beppe Gandolfo, volto piemontese del Tg5, e composta dagli autori, dall’ex direttore di ‘Tuttosport’, Giancarlo Padovan, e dal giornalista Rai, presidente di ‘Ussi Subalpina’, Federico Calcagno. Una piacevolissima chiacchierata, tra ricordi ed aneddoti del grande direttore monregalese. Un’occasione, inoltre, per fare il punto sul giornalismo di oggi, per capire cosa è cambiato dai tempi di Dardanello, ma soprattutto per comprendere cosa è rimasto: in che modo quella lezione di giornalismo può continuare a ispirare tanti giovani professionisti.