Ceva, la città gemellata di Le Val annulla la Foire à la saucisse"

La crisi sanitaria Francese ha imposto allo scopo di arginare il diffondersi del Covid 19 nuove normative di sicurezza che ne rendono impossibile l’applicabilità al centro città di Le Val, città gemellata di Ceva, dove si dovrebbe svolgere la 392esima “Foire à la saucisse 2021.

Con grande rammarico il Presidente Jean Culinati “De la confrerie San Antoni du porquet”, il Sindaco di Le Val Jérèmy Giuliano e Yannik Bernard “Gran Mestre” hanno inviato comunicazione ufficiale a Ezio Calvo, delegato dal Comune di Ceva a organizzare e coordinare le varie iniziative inerenti il gemellaggio con la città francese di Le Val e a rappresentare il Comune di Ceva nei vari incontri istituzionali inerenti il gemellaggio stesso.

"Malgrado tutto si spera e si augura di impiegare le energie e le risorse degli organizzatori per la buona riuscita per la “Foire à la saucisse” per l’anno 2022 allo scopo di continuare la tradizione “Valoise” dal 1628".

La città di Ceva si unisce a questo augurio sperando di incontrare i nostri “Gemellati” da 29 anni quanto prima come di consueto anche durante le loro gradite visite alla nostra città".