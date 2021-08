Riapre al pubblico il rinnovato Teatro Borelli di Boves: "Un vero gioiello, splendido biglietto da visita per la città"

“È elegante ed efficiente il nuovo Teatro Borelli che questo weekend ospiterà la conferenza di Bragalini sulle origini del Blues, Piano solo di Fabio Giachino e i giovani in Jazz”. Così si presenta in tutto il suo rinnovato splendore, il teatro Borelli sulla pagina facebook ufficiale del comune di Boves.

Il teatro Borelli riapre nel fine settimana per gli eventi che si svolgeranno a Boves a partire da oggi, mercoledì 18 agosto, con Vie del jazz e tanta musica.



La struttura, dove si era verificato un crollo del controsoffitto a febbraio 2019, è pronta da circa 8 mesi ma non era ancora mai stata utilizzata, a causa della pandemia. Riapre per i festeggiamenti di San Bartolomeo. Il teatro è pronto ad ospitare i concerti dove è prevista una minore affluenza di pubblico, quelli più di nicchia.



Il sindaco Maurizio Paoletti esprime tutta la sua soddisfazione: "Posso dire che è diventato un vero gioiello, uno splendido biglietto da visita per la città in vista di eventi, spettacoli e conferenze. Abbiamo speso dei soldi, certo, ma lo abbiamo fatto bene e il Borelli adesso è in splendida forma. L'inaugurazione vera e propria sarà più in là, a settembre credo. Per ora riapriamo per degli eventi più piccoli, ma è già un bel segnale per Boves".