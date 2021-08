Savigliano: fino al 30 settembre per chiedere i contributi settore sport

Associazioni e società sportive di Savigliano potranno presentare domanda fino al 30 settembre per ricevere il contributo messo a disposizione dal Comune per le strutture sportive locali che hanno dovuto sostenere spese legate all’emergenza sanitaria del Covid, nella stagione 2020/2021.

Un parziale ristoro per un totale di 30 mila euro stanzianti dal Comune proprio venire incontro ai gestori che hanno dovuto affrontare dei costi come per l’acquisto di tamponi, referti medici, igienizzanti o hanno avuto minori incassi.

Le società e le associazioni possono fare richieste presentando la rendicontazione delle spese sostenute.

“Abbiamo pensato potesse essere un contributo concreto per non aggravare la situazione economica delle società e mantenere un servizio importante per i cittadini” spiega l’assessore Paolo Tesio.

Alla pubblicazione di questo bando se ne aggiunge un altro, quello dedicato ai i centri estivi di Savigliano, diversi dall’estate ragazzi, e organizzati da associazioni sportive. Un contributo per cui il Comune di Savigliano ha stanziato oltre 90 mila euro e a cui le associazioni potranno presentare domanda entro il 25 agosto. “Quest’anno sono andati molto bene - commenta Tesio - abbiamo pensato che potesse dare maggior sostegno alle società che hanno dato un servizio sociale per quanto riguarda la sistemazione estiva dei ragazzi”.