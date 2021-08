Anche a Cuneo, conclusa la Campagna di sicurezza stradale Roadpol “Speed"

Terminata la campagna congiunta di sicurezza stradale “speed”, che si è svolta dal 9 al 15 agosto 2021, promossa da Roadpol – European Roads Policing Network, cooperazione europea delle Polizie Stradali, alla quale da ormai oltre 10 anni partecipa la Polizia Stradale.

La Sezione Polizia Stradale di Cuneo ha predisposto nel periodo in questione, mirati servizi in particolare sulle arterie autostradali dell’A/6 e dell’A/33, nel corso dei quali sono state impiegate oltre 11 pattuglie dedicate a tale tipologia di servizio.

Sono state inoltre utilizzate tutte le apparecchiature speciali per il rilevamento della velocità, quali autovelox e telelaser TRUCAM, dotato di videocamera in grado di generare brevi video, come prova a supporto delle infrazioni accertate.

Sono stati controllati oltre 330 veicoli ed elevati 170 verbali per eccesso di velocità.