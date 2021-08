Manta piange la morte di Mario Guasti, l'Amministrazione: "Ci ha lasciato una parte importante della storia e della vita amministrativa del nostro paese"

L'amministrazione comunale mantese si stringe nel dolore della famiglia dell'arch. Mario Guasti, scomparso nella giornata di ieri.

Ci ha lasciato una parte importante della storia e della vita amministrativa del nostro paese.

Mario Guasti è stato Sindaco di Manta dal 2009 al 2019 per due mandati consecutivi: prima di diventare Sindaco venne eletto consigliere di minoranza nel 2004. Attualmente ricopriva l'incarico di Consigliere comunale eletto nella lista in appoggio al Sindaco Paolo Vulcano.

L'intera amministrazione comunale intende esprimere il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa di una figura che ha dato molto per il paese.



L'arch. Guasti ha sempre vissuto la vita amministrativa con un profuso impegno quotidiano fatto di ore e ore spese in Municipio dedicate alle problematiche del paese.



L'intera amministrazione comunale intende rivolgere le più sentite condoglianze ai familiari.