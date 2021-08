Perché studiare come sviluppatore Web: gli sbocchi lavorativi

Programmare è un compito più o meno facile a seconda della finalità per cui lo si fa. Determinare il comportamento di un'intelligenza artificiale infatti, richiede un bagaglio di competenze davvero notevole, mentre lo sviluppo di un software ideato con lo scopo di consentire alle aziende di raccogliere e analizzare dati invece, oppure realizzare un sito Web, sono tutte attività sicuramente più alla portata. Con questi presupposti, vediamo insieme perché studiare come sviluppatore Web .

I linguaggi di programmazione

Programmare vuol dire fornire una serie di indicazioni ad un terminale, quindi un computer, consentendogli di rispondere in un preciso modo. In altre parole, si tratta di instaurare una sorta di dialogo con la macchina. I linguaggi di programmazione servono proprio a questo: abbattere la barriera comunicativa data dal fatto che un PC parla solamente con 0 e 1 a causa della sua natura binaria.

Senza nemmeno saperlo, ognuno di noi ha scritto nella vita almeno un programma. Questo perché programmare significa di fatto creare un algoritmo. Con questo termine si fa riferimento ad una serie di operazioni che possano portare ad un risultato. Ad esempio comprendere quando costa un prodotto su cui viene applicata un determinato sconto è un esempio di algoritmo. Trascriverlo attraverso un linguaggio di programmazione permette di ottenere un software a tutti gli effetti.

Perché imparare a programmare

L’informatica è una materia famosa per essere complessa e riservata ad una ristretta cerchia di persone. In realtà la verità è ben lontana da questa credenza, e in tal senso fare riferimento a professionisti del settore come aulab è una buona idea. La scuola di formazione offre corsi di programmazione completi e funzionali, che consentono anche di acquisire un corretto metodo di apprendimento.

Il corso Hackademy consente in soli tre mesi di acquisire le basi del lavoro da professionista. Il ruolo del programmatore è sicuramente uno dei più richiesti dall’attuale mercato del lavoro, e questa condizione non potrà che incrementare negli anni a venire. Proprio per questo motivo aspettare il futuro non ha senso, quando nel presente è già possibile portarsi avanti.

Quanti linguaggi di programmazione esistono?

Nel mondo reale esistono moltissime lingue diverse. In quello della programmazione anche. I modi di comunicare con il computer infatti, sono numerosi e scelti a seconda dell’obiettivo e del progetto che si intende realizzare. Ad esempio per lo sviluppo di siti web HTML e Java Script sono i più utilizzati, mentre per la creazione di grafici basati sull’analisi numerica la scelta ricade su Python. Oltre a questi però, esiste anche un linguaggio che può essere paragonato “all’inglese della programmazione”.

Si tratta di C e della sua naturale evoluzione C++, ovvero di un linguaggio accademico in grado di fornire le basi della programmazione. Parliamo di uno dei linguaggi più utilizzati per lo sviluppo di software alto livello grazie alle sue potenzialità. Ovviamente scendendo molto nello specifico, per quanto sia facile da apprendere, anche C++ diventa complesso da usare.

Sul Web è possibile trovare moltissimi contenuti per muovere i primi passi nel settore della programmazione. Il problema di questa mole di informazioni però, è che non sono organizzate, e che trattandosi di una materia particolarmente complessa, si rischia di “perdersi “ nell’oceano di internet. Oltre a questo, il fai da te manca del feedback di un professionista in grado di monitorare i progressi dell’apprendimento.

Tutte problematiche facilmente risolvibili con un corso professionale come quello menzionato in precedenza, dove oggetto dell’apprendimento non saranno solamente le nozioni di programmazione, ma anche quelle del metodo di studio corretto.