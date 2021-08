Tendenze in vista del 2021: veicoli elettrici, VR, video chats

Prova a immaginare questa situazione. Vieni trasportato dall'inizio degli anni 2000 al 2021, saltando così due decenni. Ora soffermati sulla tua reazione, su come ti sorprenderà e lascerà senza parole…ti sembrerà di vivere in una vera e propria fantasia. Tutti intorno parlano tramite videocomunicazione direttamente dagli smartphone, guidano per la città in strani dispositivi, e alcuni strani caschi trasferiscono letteralmente una persona in un'altra realtà. Sì, per i nostri contemporanei tutte queste sono cose abbastanza familiari. Ma se a vent'anni ti avessero mostrato qualcosa del genere, probabilmente saresti sorpreso.

Oggi vogliamo parlare delle tendenze più in voga del 2021 legate alla tecnologia, a Internet e alle modalità di interazione. Per comodità, abbiamo suddiviso queste tendenze in diverse categorie: veicoli elettrici, tecnologie VR/AR e chat video anonime.

Trasporto elettrico: auto, biciclette, monopattini, ecc.

Ricordi i tempi in cui il concetto di "trasporto elettrico" di solito faceva riferimento solo a tram e treni elettrici? Ora la situazione è cambiata radicalmente. Molti altri veicoli rientrano nella categoria dei veicoli elettrici:

auto elettrica;

biciclette elettriche, motociclette elettriche e motoveicoli elettrici;

scooter elettrici;

monociclo, Segway e hoverboard.

Ma ci sono anche tipi di trasporto elettrico più insoliti: pinne elettriche per tavole SUP, acquascooter, tavole da nuoto, macchine da drifting e molto altro.

Oggi il trasporto elettrico non è solo una scelta di serie B, ma un'alternativa completamente efficiente e funzionale al trasporto personale o pubblico. Le auto elettriche stanno gradualmente conquistando il mondo. Sono ecologiche e rispettose dell'ambiente. Molti Paesi offrono vari vantaggi per gli acquirenti di auto elettriche che allontanano il compratore da modelli di auto analoghi, ma a benzina. Ebbene, questi piccoli veicoli elettrici sono un'ottima soluzione per muoversi in città se non si vuole utilizzare i mezzi pubblici o lasciare l'auto. Non c'è dubbio che la percentuale di trasporto elettrico nelle città aumenterà solo in futuro. Questo è in realtà un trend molto positivo.

Tecnologie VR e AR: realtà virtuale e aumentata

Sembra che anche vent'anni fa la realtà virtuale e quella aumentata fossero qualcosa al limite dell’inimmaginabile. Oggi puoi utilizzare le funzioni VR e AR di base anche con il tuo smartphone.

Queste tecnologie sono largamente utilizzate in un’ampia varietà di settori:

videogiochi;

film;

industria dell'intrattenimento;

architettura e costruzione;

progettazione di interni e mobili;

navigazione nello spazio e molto altro.

Oltre a ciò, sono già in corso vere e proprie escursioni con visualizzazione tridimensionale grazie a VR e AR. Non devi più spendere tempo per raggiungere la destinazione per vedere le attrazioni turistiche come il Louvre, per esempio. Hai solo bisogno di un casco per la realtà virtuale e i luoghi storici si aprono davanti a te quasi come se ti trovassi lì per davvero. Questo, nella situazione attuale, con le restrizioni del coronavirus, sta diventando sempre più importante.

Oltre a questo diciamo che ogni anno le tecnologie VR e AR diventano non solo più avanzate, ma anche più accessibili. Se qualche anno fa acquistare un visore VR era considerato un lusso, oggi quasi tutti possono permetterselo e le tecnologie AR sono disponibili direttamente nello smartphone. Un esempio lampante di ciò è il gioco per dispositivi mobili Pokemon GO, che ha letteralmente conquistato il mondo intero non molti anni fa. In effetti, questa è una delle opzioni per utilizzare la realtà aumentata. Ad esempio, l'azienda IKEA ha una propria applicazione AR, in cui è possibile selezionare un mobile dal catalogo e "posizionarlo" direttamente nella stanza per valutare come apparirà nell'intero interno.

Videochat online: Omegle e siti analoghi famosi

Il sito di Omegle è stato la prima chat web anonima che ha collegato utenti completamente a caso. Inizialmente, quando il servizio è stato lanciato nel 2009, il sito aveva solo chat di testo. Ma successivamente è diventato possibile comunicare tramite videochiamata. In seguito, le chat video sono diventate ancora più funzionali e molte si sono rivelate persino più famose dei loro predecessori.

OmeTV. Sebbene sia abbastanza semplice, è una video chat molto funzionale e conveniente. In OmeTV, puoi selezionare il Paese in cui cercare un interlocutore e indicare il tuo sesso. Se vuoi chattare con stranieri, ma non conosci la lingua, OmeTV offre una funzione di traduzione automatica dei messaggi abbastanza efficiente. Non è necessario, infatti, utilizzare traduttori di terzi.

Chatroulette. La chat roulette che ha spianato la strada a quelle nate successivamente. Inoltre, la funzione di chat video è apparsa qui anche prima che in Omegle. Tuttavia, Chatroulette ha sempre avuto una moderazione piuttosto mediocre, che ha portato gli utenti a passare, nel tempo, ad altre chat video. Ora la situazione è notevolmente migliorata, ma Chatroulette non è più così rinomata come una volta.

CooMeet è una delle chat video per uomini tra le più conosciute e considerata una degna alternativa a Omegle. Il segreto è semplice: un filtro di genere perfettamente funzionante. Se in altre chat questo filtro può essere schivato letteralmente con un clic, in CooMeet questo è impossibile: ogni donna conferma i suoi dati personali al momento della registrazione. Per questo motivo gli uomini possono essere sicuri che usando un’ Omegle alternativa possano comunicare con persone reali non essendoci robot e profili falsi qui. Tra i vantaggi di CooMeet ci sono un eccellente servizio di moderazione e supporto, applicazioni funzionali per iOS e Android, un programma di affiliazione unico, connessione veloce all'interlocutore e connessione di alta qualità anche con una connessione Internet piuttosto lenta.

DirtyRoulette. Come suggerisce il nome, DirtyRoulette è una chat roulette per adulti. Qui puoi chattare sugli argomenti più espliciti, flirtare o persino fare sesso virtuale. DirtyRoulette può essere utilizzato solo da utenti di età superiore ai 18 anni.

Shagle. In Shagle, puoi chattare in chat di testo o video, filtrare per genere o Paese. Qui puoi nascondere il tuo viso con una maschera AR se apprezzi l'anonimato e la privacy quando comunichi su Internet.

Emeraldchat. Video chat davvero unica con una valutazione del karma. Dipende dal karma della persona con la quale si comunica. Se il karma è basso, il sito ti collegherà con gli stessi utenti con karma basso e viceversa.

Bazoocam. Molti diranno che Bazoocam ha un design obsoleto. È vero, ma non ferma migliaia di utenti. Bazoocam ti consente di comunicare in chat video faccia a faccia, giocare a mini giochi online con i tuoi interlocutori, guardare i flussi video degli altri partecipanti o lanciare un tuo streaming.

Conclusione

Il mondo continua a cambiare ogni giorno. Stanno comparendo tecnologie completamente nuove e le tendenze in voga di una volta si stanno dirigendo verso il nel passato. Tu ed io vedremo sicuramente molte altre nuove tendenze interessanti e assisteremo a come il mondo continua a cambiare rapidamente. La cosa principale è essere in grado di rimanere in equilibrio.

Abbiamo considerato solo alcune delle tendenze in essere più in vista. In realtà ce ne sono molte di più, e chissà, magari dopo 5-10 anni le ricorderemo come le tendenze “di un tempo”.