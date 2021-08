Francesco Amato e i suoi “18 regali” per l’ultimo appuntamento con il Cinema sotto le stelle a Bra

Sarà direttamente la voce del regista e sceneggiatore braidese Francesco Amato a presentare “18 regali”, film premiato nei mesi scorsi con il David di Donatello Giovani nonché ultimo appuntamento della rassegna estiva con il cinema all’aperto a Bra, in programma giovedì 26 agosto alle 21 ai Giardini del Belvedere.

“18 regali” è la storia - ispirata alla vicenda di Elisa Girotto - di Elisa (Vittoria Puccini), che a 40 anni ha perso la vita a causa di un male incurabile, lasciando il marito e la figlioletta di solo un anno. Sapendo di non avere speranze, prima della sua dipartita la donna pensa a come restare vicino alla piccola dopo la sua morte. È così che ogni anno nel giorno del suo compleanno Anna (Benedetta Porcaroli) riceve un regalo da suo padre Alessio (Edoardo Leo) per conto della madre, fino alla maggiore età. Diciotto regali per dimostrare alla figlia che, nonostante un fato avverso, la sua mamma le è comunque accanto.

Il giorno in cui compie 18 anni, alla ragazza viene consegnato l'ultimo dono, ma invece di presenziare alla festa organizzata dal padre, Anna decide di scappare. Al risveglio dall’incidente in cui è coinvolta durante la fuga, la giovane riceve il regalo più desiderato: sua madre è lì con lei, e finalmente le due donne possono confrontarli, parlare e conoscersi.

Francesco Amato ha realizzato, tra gli altri, il lungometraggio “Cosimo e Nicole” con Riccardo Scamarcio e Clara Ponsot (2012), firmato la sceneggiatura di “Lasciati andare” (2017), interpretato da Toni Servillo, Carla Signoris, Luca Marinelli e Giacomo Poretti e diretto la serie televisiva “Imma Tataranni - Sostituto procuratore” (2019), andata in onda su Rai 1.

Inizio spettacolo alle ore 21 nel rispetto delle direttive anti-Covid in vigore dal 6 agosto. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione chiamando l’Ufficio comunale Turismo e Cultura al numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.