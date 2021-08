"Il colore è tutto nostro": appuntamento il 28 agosto a Rittana

Sabato 28 agosto a Rittana, dalle 14,30 imperdibile appuntamento per le famiglie con bambini con "Il colore è tutto nostro", evento organizzato dal MUDRI, Museo Diffuso di Rittana, nell’ambito della rassegna ”Non è ciò che sembra” – 7 eventi per famiglie per 7 musei del Cuneese del progetto Lilliputlab, finanziato dalla Fondazione CRC all’interno del bando Cultura da vivere.

Le strade e il Museo del paese si trasformeranno in un avvincente percorso tutto da scoprire!

Il MUDRI ha infatti unito arte, cultura, musica e avventura per assicurare ai partecipanti un pomeriggio davvero speciale. Mappa alla mano, le famiglie esploratrici, guidate da enigmatici indovinelli, percorreranno le vie del paese a caccia di imprevedibili personaggi nascosti nei murales. In questa tappa saranno accompagnate in alcune attività dall’estro e dalla bravura della “Fabbrica dei Suoni”.

Nelle sale del Museo le famiglie, giocando, incontreranno l’arte sotto punti di vista inusuali, stimolate anche dalle suggestioni del bellissimo campionario cromatico “Colorama”.

Perché non sbizzarrirsi poi, per chi lo vuole, in un’opera artistica di famiglia tutta da inventare? E per finire in bellezza "golosa", al termine… merenda da pittori! Una tavolozza di prelibatezze preparata da Debora di “Andata e Ritorno” per tutti i bambini.

I bambini e i grandi che lo desiderano sono invitati a partecipare travestiti da… pittori.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 3494248001 o scrivendo a effebiglino@gmail.com.

Il costo è di 5 euro a famiglia.

In caso di maltempo, l’evento, che si svolge per la maggior parte all’aperto, sarà rinviato a data da destinarsi. L’evento è organizzato nel totale rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 indicate nei protocolli e nelle linee guida regionali.

"Vi aspettiamo tutti: il divertimento è assicurato!", affermano gli organizzatori.