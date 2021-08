Cuneo Solidale Democratica: "Le immagini e i racconti strazianti che arrivano in questi giorni dall’Afghanistan non possono e non devono lasciarci indifferenti"

Le immagini e i racconti strazianti che arrivano in questi giorni dall’Afghanistan non possono e non devono lasciarci indifferenti.

La preoccupazione più grande è per tutte le donne e bambine che, nonostante le rassicurazioni del regime, sono state private in poche ore dei diritti fondamentali che erano riuscite in questi anni a conquistare.

Non possiamo rimanere spettatori impassibili di queste violazioni ma dobbiamo, in quanto comunità che si fa portatrice di questi valori, dare tutto il sostegno necessario. Per questo riteniamo doveroso che vengano attivati al più presto dei corridoi umanitari per portare al sicuro tutte coloro che rischiano la vita.

In particolare riteniamo che Cuneo, che si è da sempre distinta nelle battaglie in favore degli ultimi, debba partecipare in prima linea a queste iniziative.