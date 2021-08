Il Presidente Cirio pubblica una sua foto sull’altalena e arrivano i rimbrotti

Che i social fossero l’ambito in cui ognuno si sente in diritto di dire la sua (spesso anche a sproposito) è risaputo.

Se poi si è personaggi pubblici i “like” fioccano copiosi, ma arrivano anche le critiche di chi si sente in dovere di far presente al politico di turno che le leggi (tutte) vanno rispettate.

È bastata una foto del Presidente della Regione Alberto Cirio mentre si dondola su di un’altalena spinto dalla sua figliola – accompagnata dalla didascalia “Oggi sport estremi con Carolina” – a scatenare una ridda di commenti.

Insieme ad oltre 3000 “mi piace” e a tanti commenti favorevoli, anche qualche rimbrotto di chi ha voluto ricordare al Governatore del Piemonte che l’uso dell’altalena è vietato agli adulti.

In redazione sono giunte segnalazioni sul fatto che a Cuneo e in varie altre cittadine della provincia i vigili sanzionano con severità chi fa un uso improprio dei giochi destinati ai bambini nei giardini pubblici.

C’è stato anche un esponente dell’Arma che ha voluto segnalarci la questione, ricordandoci il fatto verificatosi nel gennaio 2018 quando, a Cairo Montenotte, due 14enni vennero multati di 340 euro perché sorpresi dai civich su di un’altalena.

Ormai la rete non perdona e a doverne fare i conti sono i più esposti al giudizio popolare, come appunto i politici, i quali attribuiscono un peso smisurato ai social dimenticando l’effetto boomerang di un post, per quanto innocente, come in questo caso.

Cirio si consoli pensando al potere (quello terapeutico, in questo caso) dell’altalena: ondeggiar di pensieri con le gambe al vento.