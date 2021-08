Arrampicata sportiva: grandi soddisfazioni ad Arco di Trento per il villafallettese Michele Bono

Nei giorni scorsi, ad Arco di Trento, si sono svolti i campionati Italiani giovanili di arrampicata sportiva, disciplina presente per la prima volta nelle Olimpiadi di Tokyo.

Per concludere la tre giorni dei Campionati Italiani giovanili, dopo il 9°posto nella SPEED la gara a tempo, ha ottenuto il secondo titolo personale, quello di Campione Italiano di Combinata Olimpica.

Quest’anno Michele Bono aveva già ottenuto un secondo posto nelle Coppa Italia Assoluta BOULDER, svoltasi in tre tappe (Cuneo al BIGUP, a Prato e a Bressanone).

A maggio ha partecipato, con la maglia della nazionale, ai campionati Europei Giovanili svoltisi a Perm in Russia. Dal 21 al 31 agosto volerà nuovamente in Russia a Voronezh per partecipare ai Campionati Mondiali Giovanili di arrampicata Sportiva.