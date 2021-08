Calcio: il Busca 1920 si presenta ufficialmente

La prima squadra del Busca 1920 è pronta a partire, in vista della stagione 2021/22 che, si spera, riporterà un pizzico di “normalità” nel calcio regionale, dopo due annate segnate dalla pandemia.

Nella serata di ieri, martedì 17 agosto, i grigi, che da qualche giorno stanno svolgendo la preparazione pre-campionato, si sono presentati agli organi di stampa, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Busca, Diego Bressi, e del gruppo dirigenziale al gran completo.

“Siamo felici di essere qui a parlare di calcio dopo tanto tempo, con l’augurio che questa stagione possa finalmente essere portata a termine. Quest’estate ha portato novità importanti nella nostra società, ma gli obiettivi restano immutati e, anzi, rinnovati: vogliamo fare bene, sperando di ottenere risultati importanti sul campo” – le parole con cui il presidente dei grigi Gabriele Rosso ha voluto inaugurare l’inizio dell’annata 2021/22.

“Ringrazio la società per avermi invitato a questa presentazione. Io porto i saluti del primo cittadino Marco Gallo (assente per motivi personali, ndr) e rinnovo la vicinanza dell’amministrazione al progetto Busca 1920. Per noi è bello vedere tante famiglie e tanti ragazzi coinvolti in questa avventura e sappiamo bene che siete proprio voi della prima squadra quell’esempio e quel traino che possono far crescere il movimento. Buona fortuna per la stagione!” – l’intervento di Diego Bressi.

Nel corso di questa preparazione, non mancheranno gli impegni sul campo per i grigi, guidati in panchina dal duo Delfino-Marzanati. Già certi tre test-match: il 21 agosto contro il Sant’Albano (Prima Categoria), il 25 contro l’Ac Cuneo 1905 Olmo (Eccellenza) e l’1 settembre contro la Benarzole.

Il primo appuntamento ufficiale è previsto per domenica 5 settembre, con l’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione, in cui i grigi renderanno visita al Carignano.

I convocati per la preparazione

Portieri: Alberto Reinaudo (1998), Michele Giuliano (2001)

Difensori: Gabriele Bersano (2001), Pietro Franco (1997), Alberto Demaria (1989), Gabriele Delpiano (2001), Matteo Arrò (2000), Michele Marchetti (1991)

Centrocampisti: Mattia Mollaj (2003), Adama Samake (2003), Oscar Rinaudo (1999), Simone Viola (1999), Pietro Boscolo (1975), Andrea Gozzo (1989), Filippo Reinaudo (2002)

Attaccanti: Pietro Silvestro (2002), Stefano Dutto (1993), Davide Isoardi (1995), Nicholas Lai (1999), Marco Peano (2001), Andrea Moino (2000)

Allenatore: Marco Delfino

Secondo Allenatore: Andrea Marzanati

Preparatore dei portieri: Dario Bosco

Dirigente accompagnatore: Gianluca Giusiano

Team manager: Sergio Dutto

Massaggiatore: Alessio Tesini