Volley maschile A2 - Cuneo, vacanze terminate: è scattata la preparazione per la stagione 21\22

Ferragosto ha archiviato anche quest’anno il periodo delle vacanze e a Cuneo si respira nuovamente profumo di volley. Il palazzetto cuneese ha riaperto le porte alla pallavolo maschile della città, la nuova squadra ha varcato il tunnel ed è scesa in campo; non uno qualsiasi, ma quello di “casa”. Cinquantaquattro giorni al fischio d’inizio della Regular season 2021/22, poco meno di due mesi in cui coach Serniotti e il suo staff dovranno formare il gruppo e creare la squadra biancoblù. L’entusiasmo con cui hanno preso il pallone tra le mani e la grinta con cui hanno affrontato il primo giorno di allenamenti, sono la conferma che c’è ambizione e “fame” di giocare, divertirsi e regalare emozioni.

Coach Roberto Serniotti al termine della prima giornata, commenta così l’attività svolta: «All’inizio di ogni stagione c’è sempre molto entusiasmo nel riprendere dopo mesi di pausa e voglia di conoscere i compagni di squadra, lo staff ed entrare in confidenza con l’ambiente. Oggi è stato così e faremo del nostro meglio affinché lo sia anche più avanti quando inizierà il campionato».

Il presidente del Cuneo Volley, Vito Venni, ha voluto ringraziare e rivolgere il proprio "in bocca al lupo" ai ragazzi: «Oggi è iniziata, con il raduno di tutta la rosa e dello staff, la quarta stagione in serie A del Club, grazie all’impegno di tutti i Soci e col supporto dei nostri Sponsor, grandi e piccoli, che vogliamo ringraziare ancora. L’ultima stagione, così travagliata dal punto di vista sociale e di conseguenza anche sportivo, ha fatto conseguire ottimi traguardi sportivi quali la semifinale sia per la promozione che per la Coppa Italia; tutto ciò grazie all’impegno dei giocatori e dello staff tecnico/organizzativo. Ci sono stati altresì alcuni nuovi inserimenti di giocatori esperti della categoria e di giovani provenienti dal nostro validissimo vivaio, ci auguriamo pertanto che la stagione porti a tutti grandi soddisfazioni sportive. Naturalmente il ringraziamento per il sostegno va ai nostri tifosi organizzati e non, che attendiamo numerosi e calorosi sugli spalti del palazzetto, nel rispetto delle norme che saranno in vigore. Con la speranza di vederci tutti ad ottobre, auguro buon lavoro a tutti».

Nelle prossime settimane la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo alternerà gli allenamenti al palazzetto con le sedute pesi presso la palestra dei fratelli Bramard di Borgo S.Dalmazzo, le attività di acquaticità nella piscina esterna dello Stadio del Nuoto di Cuneo e un po’ di sabbia con il beach volley. Da metà settembre inizieranno gli allenamenti congiunti e i tornei. Molte le attività in programma per il roster biancoblù, per non perderne nessuna e restare sempre aggiornati, basterà seguire i canali social del Cuneo Volley: Facebook, Instagram e YouTube. Al momento, come da disposizioni comunali, gli allenamenti resteranno a porte chiuse.