Borgo San Dalmazzo, al via i lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica

Il prossimo 24 agosto avranno inizio i lavori di sostituzione e potenziamento della rete idrica in via Don Ghibaudo, via Monsignor Riberi e via Vittorio Veneto a cura dell’A.C.D.A. di Cuneo che si è fatta carico di tutti gli oneri e le spese relative al finanziamento delle opere, alla progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo dei lavori.





Il cantiere, che interesserà inizialmente via Don Ghibaudo (fino all’arco di San Rocco) per poi procedere su via Monsignor Riberi e concludersi in via Vittorio Veneto, avrà una durata presunta di 60 giorni e comporterà la chiusura dei tratti di strada interessati dai lavori, sui quali sarà comunque garantito il passaggio pedonale,





I lavori comporteranno la sostituzione dell’attuale tubazione, con la posa di una nuova condotta in polietilene ad alta densità, l’esecuzione dei ricollegamenti delle utenze sulla nuova rete idrica adeguando la tipologia degli allacciamenti al regolamento A.C.D.A. S.p.A., l’istallazione dei contatori volumetrici in pozzetti posti direttamente all’esterno delle abitazioni, i ripristini della bitumatura e le opere di finitura.