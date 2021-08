Bra, Raschera e Toma Piemontese pronte per la Sagra del Peperone

Anche quest’anno il Bra, il Raschera e la Toma Piemontese si preparano a salutare la stagione estiva e a dare il benvenuto a quella autunnale con un’esplosione di gusto e creatività. Forti di tradizioni secolari di artigianalità e maestria che hanno, da sempre, garantito ai consumatori un consolidato e non scontato connubio tra genuinità e gusto, le Dop daranno riprova delle loro caratteristiche uniche durante un evento che le vedrà protagoniste: la Fiera del Peperone di Carmagnola. La celebre kermesse che si svolgerà dal 27 agosto al 5 settembre sarà, infatti, teatro di degustazioni, show cooking e cene a tema durante le quali i presenti potranno esperire una peculiarità fondamentale di questi formaggi: la versatilità. Quest’ultima rappresenta un tassello imprescindibile nel puzzle che costituisce il successo delle nostre perle lattiero casearie e che consente loro di unirsi a sapori differenti per dar vita a ricette nuove e creative.

“Quella che stiamo vivendo è un’estate di grandi soddisfazioni per il Bra, il Raschera e la Toma Piemontese – commenta Franco Biraghi, presidente dei tre Consorzi di tutela -. Per il secondo anno consecutivo abbiamo accettato l’invito a partecipare a questa manifestazione, forti del successo riscontrato nel 2020, grazie alle qualità intrinseche dei nostri formaggi”. Proprio queste ultime – dalla sapidità del Bra duro alla dolcezza del tenero, dalla delicatezza del Raschera alla morbidezza della Toma Piemontese – hanno costituito il perno intorno a cui si sono sviluppate simili eccellenze, contraddistinte da una personalità forte e spiccata che le connota singolarmente e le rende perfette quando abbinate ad altri sapori.

Il connubio con il peperone avrà inizio presso il Ristorante della Fiera la sera dell’inaugurazione: venerdì 27 agosto verrà, infatti, proposto un risottino al Prosecco mantecato con il Bra Tenero mentre martedì 31 agosto sarà la volta del “caponet” di verza con fonduta di Toma Piemontese. Giovedì 2 settembre tutti pronti per il trio mare-formaggio-verdure con le cozze gratinate al Bra duro e peperoni, mentre sabato 4 settembre , in occasione della serata Insieme per la Ricerca, toccherà al Raschera da degustare in purezza con il solo accompagnamento di marmellata e miele.