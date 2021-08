Lettera aperta di Franca Biglio per la collega afghana Zarifa Ghafari: “Da Sindaco non posso che tenderti una mano”

“Verranno a uccidermi ma non ho paura”. Ha fatto il giro del mondo la frase di Zarifa Ghafari, 27 anni, il sindaco donna più giovane dell’Afghanistan, da sempre in prima linea per i diritti delle donne.

Ed è proprio pensando a lei che Franca Biglio (sindaco di Marsaglia e presidente Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) ha scritto una lettera aperta al ministro degli Esteri Di Maio.





La pubblichiamo interamente.





Gentile Ministro,

affido a Lei le mie parole affinché le recapiti alla collega afgana nella convinzione che farà quanto in Suo potere per portarla in salvo, con la sua famiglia, nel nostro ospitale e grande Paese: l’Italia.

Cara Zarifa Ghafari, da donna e da Sindaco, non posso rimanere in silenzio di fronte al tuo accorato appello. Le tue parole di coraggio e al contempo disperazione non possono cadere nel vuoto, rimanere inascoltate, non posso tollerarlo. Cara Zarifa Ghafari, essere donna ed essere sindaco è sempre stato difficile. In Italia, ma credo ancora di più a Maidanshahr dove tu con grande forza hai deciso di prendere sulle tue spalle questo incarico. Il tuo è stato un segnale, il segnale che le donne, anche in Afghanistan, potevano aspirare e sperare in qualcosa di più. Il mio cuore oggi è colmo di disperazione e di rabbiosa impotenza di fronte alle tue parole e alle immagini che mostrano gli ultimi soldati occidentali abbandonare il tuo Paese, proprio mentre le milizie talebane entrano a Kabul.

Da Sindaco non posso che tenderti una mano, vorrei poter fare tutto il possibile perché tu l’afferrassi e potessi salvarti, insieme alle persone che ti sono più care, dall’inferno che ti aspetta restando lì. Non voglio credere che l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti e il Mondo intero assisteranno impotenti e silenti al tuo sacrificio. E a quello di milioni di donne e uomini afghani.

Cara Sindaco Zarifa, da collega amministratrice di un piccolo comune farò tutto il possibile per sostenere presso il nostro Governo e il Ministero degli Esteri iniziative affinché l’Italia garantisca dei corridoi umanitari e dei trasporti per salvare quante più persone possibili dalla violenza.

Persone come te, donne, ragazze, bambine che possano avere un futuro, un’istruzione, la libertà per combattere e costruire un Afghanistan senza guerre, senza stragi, senza odio, soprusi, violenza.

Zarifa, non sei sola, non ti vogliamo abbandonare ad un terribile destino e non vogliamo abbandonare come te il tuo Paese.

Se l’Italia è davvero quella grande Nazione che nella sua Costituzione ripudia la guerra e promuove la Pace, se davvero abbiamo sottoscritto e condiviso i più sacri valori della libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo allora abbiamo il dovere di aiutare Zarifa. Abbiamo il dovere di fare tutto il possibile per lei, la sua famiglia e milioni di afghani che oggi sono in pericolo di vita e che se abbandonati alla furia talebana verranno privati non solo dei diritti ma anche della vita.

Sono certa che nessuno dei tantissimi piccoli comuni italiani, che ho l’onore di rappresentare, si sottrarrebbe a fare la sua parte per accogliere i profughi afghani pur di salvarli da un destino simile.

Franca Biglio Sindaco di Marsaglia

Presidente Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia