Cade dalle cascate del Pisciai in alta valle Stura, soccorso in atto da parte dei vigili del fuoco

È in atto un soccorso persona in zona cascate del Pisciai del Rifugio Migliorero, in alta Vale Stura.

Secondo le prime informazioni in nostro possesso, un escursionista sarebbe caduto in zona cascate.

Non sono note le sue condizioni di salute.

L'allarme è scattato intorno alle 15,30 di oggi, giovedì 19 agosto. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sono impegnati i vigili del fuoco con il nucleo Saf, l'elicottero Drago dei vigili del fuoco e l'elicottero del 118.

Seguiranno maggiori informazioni.