Agende tascabili personalizzate: 5 modi per crearle in base all'utilizzo

Senza le agende tascabili personalizzate, non potremmo proprio vivere. Sono molto di più di fogli su cui tenere i propri impegni: rappresentano un reminder costante di ciò che dobbiamo fare, ma non solo. In alcuni casi, le agende possono diventare delle amiche fidate, a cui raccontare le proprie giornate, i sogni, i desideri. Sin da bambini, siamo abituati ad avere dei diari scolastici o persino segreti.

Sebbene l’avvento del PC abbia sostituito in parte la carta, tutt’oggi molte persone sono estremamente legate alla propria agenda, che è anche un oggetto di marketing imperdibile per tantissime aziende. Vuoi saperne di più? Scopri le agende tascabili personalizzate su gadgetoo.com .

Agenda per clienti

In realtà, l’agenda è una base importante su cui costruire persino una pubblicità, la promozione del proprio logo, del brand. In questo caso, devi dare il mille per mille: non lesinare sulla quantità, perché la tua agenda non deve essere scadente. Se sarà di manifattura eccellente, verrà utilizzata ogni giorno e avrai modo di sfoderare il tuo brand in ogni occasione.

Un’idea di marketing super accattivante, magari “piccola”, non enorme, non una strategia costosa o con grandi profitti pubblicitari. Tuttavia, il gadget per i clienti è davvero imperdibile. Immagina di partecipare a un convegno fieristico. Al tuo stand, non può mancare un apposito gadget e l’agenda fa sempre la sua bella figura.

Agenda per dipendenti

Non dimenticare che anche i clienti vanno coccolati, e non solo i fornitori. Un’azienda deve saper conquistare e fidelizzare non solo i clienti, ma anche chi lavora ogni giorno in ufficio e si impegna per dare il massimo. Come dovrebbe essere personalizzata l’agenda dei dipendenti? Certo, il logo sarebbe un peccato non aggiungerlo.

Tuttavia, potrebbe anche diventare uno strumento di lavoro, per esempio arricchendolo con dei dettagli fondamentali, dei siti web o dei numeri di telefono utili. I dipendenti lo apprezzeranno di certo e tu avrai modo di fare una bella figura, soprattutto per Natale. Non può mancare un eventuale calendario, dove segnerai alcuni appuntamenti importanti.

Agenda lavorativa con foto

Sarebbe carino riuscire a strutturare un’agenda lavorativa con foto. Un’idea molto divertente e accattivante, magari da sfruttare sulla base del tuo settore: se ti occupi di libri, di auto o di marketing, puoi completarla con dei grafici per spiegare in pillole alcune definizioni o inserire foto di scrittori (o altro) famosi.

Devi sempre tenere a mente un filo conduttore, un continuum: non destabilizzare i tuoi clienti solo perché vuoi stupirli. Per la tua agenda-gadget, segui la tua vocazione, l’ispirazione del settore in cui lavori. Il risultato finale sarà eccellente.

Agenda dei “sogni”

Vuoi osare qualcosa in più? Perché non creare qualcosa di unico e speciale, che possa rappresentare al 100% il tuo brand? L’ispirazione è tutto in questo settore, e quando si parla di gadget personalizzati, poi, possiamo sfruttare la vena creativa per ottenere dei risultati a dir poco incredibili. In tal senso, sfodera il tuo talento: stickers e immagini carine, pensieri o frasi importanti.

Avere un’agenda tascabile è essenziale: è utile per molteplici fini, per appunti veloci o persino per scrivere dei pensieri propri, se si è amanti dell’arte in generale. Un’agenda racconta sempre una storia importante, qualcosa della nostra vita, uno spaccato quotidiano. Realizzane una che sia “tua” e che al contempo possa esserlo di tutti.

Agenda stile Bullet Journal

Un altro spunto che vogliamo darti è di strutturare eventualmente le tue agende personalizzate tascabili sulla falsariga del Bullet Journal. Quest’ultimo ha ottenuto un successo incredibile negli ultimi anni, soprattutto perché dal punto di vista organizzativo è davvero imbattibile. Ti aiuta a trovare infatti un tuo baricentro, suddividendo gli impegni, le cose da fare. Le idee non mancano: fatti ispirare dalla migliore, da quella che più ti rappresenta.