Chi è Roberto Meneguzzo: l'imprenditore veneto esperto in private equity

Il mondo della finanza ha nella private equity uno degli strumenti più potenti per permettere alle piccole e medie imprese di ottenere l’attenzione di grandi imprenditori. Tra questi in Italia spicca il nome di Roberto Meneguzzo: chi è questo personaggio dell’imprenditoria veneta?

Si tratta del fondatore (e attuale vice presidente) di PFH, la holding partecipata da oltre 400 milioni di euro che domina il panorama della finanza del Nord Italia. Nata nel 1980 semplicemente come Palladio, l’azienda oggi conta innumerevoli sussidiarie e una storia di successi e di investimenti brillanti.

Gli studi di Roberto Meneguzzo

Prima di dare vita alla propria società all’età di 24 anni, Roberto Meneguzzo ha studiato a fondo le diverse pratiche finanziarie che in quegli anni dominavano il panorama italiano e quello statunitense. Dopo la laurea in Economia alla Ca’ Foscari, infatti, il giovane vicentino ha eseguito corsi e stage negli USA per perfezionare la propria conoscenza della private equity. Una pratica che oltreoceano stava prendendo piede e in Italia era ancora poco conosciuta.

Si tratta del processo di investimento di capitali e risorse in una società target che non sia quotata in borsa. Questa può essere di piccole, medie o grandi dimensioni. Può trattarsi di una start-up o di un’azienda già avviata ma che si trova in qualche tipo di difficoltà. Una stagnazione dei mercati, per esempio, oppure un riassetto manageriale. L’apertura di nuove sedi, il lancio di nuovi prodotti o servizi, oppure l’intenzione di arrivare alla quotazione in borsa. Tutte queste sono situazioni in cui l’investimento da parte di fondi di private equity può fare la differenza.

Lo ha capito subito l’imprenditore veneto che alla private equity ha dedicato gran parte dei suoi quarant’anni (e più) di carriera. Analizzando le avventure imprenditoriali e le decisioni di business della Palladio, si capisce subito chi è Roberto Meneguzzo: un leader in grado di fare scelte ambiziose e di guidare i suoi collaboratori. Proprio grazie al suo interesse nella private equity ha permesso a molte aziende di crescere e raggiungere obiettivi di prestigio, creare alleanze e partnership vincenti e arrivare alla quotazione in borsa. Sempre con un atteggiamento serio e composto ma allo stesso tempo entusiasta, pronto a guidare una generazione di giovani manager.

I collaboratori in Palladio

Nei suoi anni di carriera in Italia e all’estero, Roberto Meneguzzo ha capito una delle regole fondamentali della leadership: circondarsi di persone fidate. Così ha scelto sempre con cura i suoi collaboratori, i manager a cui affidare il controllo di PFH e delle sue società sussidiarie, le menti acute che promettevano ottimi risultati. Lo ha fatto i primi anni legandosi a facoltose famiglie venete e banche della zona, i primi investitori in Palladio. In poco tempo il mondo della finanza italiana ha capito chi è Roberto Meneguzzo e quali risultati può raggiungere.

Così, sette anni dopo la fondazione di Palladio, un’importante vendita a Mediobanca ha portato l’imprenditore a conoscere e apprezzare un collega, Giorgio Drago, che per alcuni anni ha militato nella società. Nel 1999 poi la presidenza di PFH è stata affidata a un uomo dal grande carisma e dal curriculum eccellente: Roberto Ruozi. Sotto la sua guida, e con Roberto Meneguzzo sempre al fianco, la Palladio ha allargato i propri orizzonti e affrontato un radicale cambio ai vertici.

Negli anni 2000 infatti sono state fondate le sussidiarie Venice S.p.A. e VEI Green, affidate ad Enrico Orsenigo e Nicola Iorio. Insieme a loro sono entrati in Palladio una serie di manager, tutti al di sotto dei 50 anni, pronti a svecchiare e dare nuova linfa al mondo finanziario. Tra uomini e donne dal grande acume, intuitivi e attenti alle loro decisioni di business, spicca anche Jacopo, che di Roberto Meneguzzo è il figlio e forse il più fidato tra i collaboratori. I due hanno ricomprato le quote di Palladio in mano alle banche venete e continuano a gestire la società di famiglia con grande passione.

I successi e lo sguardo al futuro

Per capire chi è Roberto Meneguzzo bisogna guardare alle imprese di successo che ha portato a termine. Un leader capace di guidare il gruppo, sempre attento alle idee e alle intuizioni del team per affrontare nuove affascinanti avventure finanziarie. Così PFH e i suoi manager hanno realizzato grandi cose partendo da piccoli investimenti e poi partecipando ad avventure via via più ambiziose.

Dalla tecnologia alla logistica, dalle start-up informatiche alle avventure nel settore delle energie pulite: nessun ambito dell’economia italiana e internazionale è off-limits per Roberto Meneguzzo & co. Ogni attività che necessiti capitali e risorse e prometta dei buoni profitti può aspirare al coinvolgimento di Palladio per raggiungere i propri obiettivi. Con il metodo private equity la società di investimenti ha risollevato aziende in declino, creato joint venture con i colossi del settore, realizzato importanti innovazioni nel campo della sostenibilità e non solo.