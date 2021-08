Per il quinto anno, a Mondovì torna il “Fuori Tutto”

Per il quinto anno consecutivo torna il “Fuori Tutto”! Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto 2021, a Mondovì, l’appuntamento organizzato direttamente dell’Associazione “La Funicolare” per promuovere gli 'affari di fine stagione', in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi.

Tre giornate ideali per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasformano le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L'evento è particolarmente apprezzato dai clienti e dai numerosi turisti che, in questo periodo, trascorrono le loro vacanze nel Monregalese, unendo il passeggio tra le vetrine alle visite culturali.

«Abbiamo deciso di promuovere direttamente il “Fuori Tutto” – afferma Mattia Germone, presidente “La Funicolare” – per omaggiare i Soci: proprio nell’anno della ripartenza post Covid-19 abbiamo fatto segnare un record di adesioni, superando le centoventi unità. A tutte le attività che hanno scelto di sostenerci va il ringraziamento di tutto il Direttivo e della Città di Mondovì. Sono giornate ricche di soddisfazioni per i buoni risultati ottenuti durante gli eventi estivi, ci auguriamo che anche il prossimo week end possa far registrare importanti presenze nei centri storici del capoluogo del Monregalese».

Ecco nel dettaglio l'elenco dei Soci 2021 de “La Funicolare”:

Mondovì Breo

Via Beccaria: Atmosfera Vacanze, Caffe' Borgheletto, Cose Di Casa, Dho Abbigliamento E Calzature, E-Ital Gas E Luce - Sportello Centrale, Focacceria Nardi, Graziella Abbigliamento, La Parisienne, Ma.Ni Accontiarure, Mondo Cad Sociatà Cooperativa, Music Shop Di Marco Gasco, Polvere Di Stelle, Tabaccheria Censa Granda

Piazza Cesare Battisti: Assicurazioni Generali, Botta & B. Uomo, Fancy, Libreria Confabula, Parafarmacia Denina, Primigi Store - Igi & Co, Vicolo Del Moro, Re Artù Junior, Vicolo Corto, Sisto Quarto, Via Santuario, Georgette Maison Di Bellezza, Giallouovo Coworking

Via Sant’Agostino: Altromercato La Bottega, Barianna Gelateria Del Centro, Club Dei Viaggi, Compostella, Gianni Boutique, Gioielleria Peirano, Gioielleria Prato, Giusi Profumi, Libreria Monregalese, Marcos, Mimosa, Okra Concept Store, Ottica Bolla, Regis Vino e Caffè, Snobs, Shu, Swarovski Store Mondovì

Via Piandellavalle: Bt-Studio Srl, Claudia Acconciature, Cortevesio Roberto Dottore Commercialista, Augusto Roberti By Rigi Furs & Fashion - Pellicceria Artigiana, La Boutique, La Gatta, Linea Pelle, Macelleria Marchisio, Mbe Srls, Slowhouse Al 9 A, Sartoria La Cruna dell’Ago

Piazza Santa Maria Maggiore: Colorificio Bonelli, Enobar Il Ciottolo, Magic Foto e Video, United Colors Of Benetton,

Piazza Martiri Della Libertà: Caffe Noire, Caffetteria Del Corso, Il Jeans Punto Levis

Corso Statuto: Assicuraci Gruppo Gastaldi, Assicurazioni Battaglia, Ferramenta Briatore, Grigolon Caffé Storico dal 1912, Intimissimi e Calzedonia, Ristorante La Crota, L’Elettrica, L’orto di Peppa, Le Mille Voglie, Gelateria Piccola Pasticceria, Lettera_22 - Libreria, Sporting Snc, Tesio Arredamenti, Universo Party

Piazza San Pietro: Botta & B. Donna, Chivas, Il Pane E Le Rose, Moro Cafè, Ottica Manfredi, Piazza Roma, Storie di Fiori,

Via Marconi: Comino Pasticceria

Piazzetta Fontana: Il Caimano

Via Della Funicolare: Caffetteria Il Viavai, Sarah Abbigliamento, Rakikò, Rebò Tessuti

Via Della Meridiana: Audibel Apparecchi Acustici, Mathilda J

Piazza Ellero: Farmacia Turco, La Fattoria Di Penny, Studio Commercialisti Associati Rabbia Barzelloni Lombardi

Via Perotti: Panetteria Pasticceria D’Agostino, Studio Tatoo & Piercing, Bar Marilyn

Mondovì Piazza

Agorà Kafè, Antico Palazzo, Architetto Matteo Caivano, Cantine Bonaparte, Cit Ma Bun, Cremeria dell’Antico Borgo, Farmacia Aragno, Il Macinino, La Bottega Del Grano, La Buva Louge Osteria, Locanda Dei Bressani, Marinella Creazioni, Now Cbd Mondovì, Osteria Bertaina, Piano Service, Studio Commercialistico Murizzasco Dompé, Studio Tecnico Roberto Botto Architetto, Tabaccheria N.2, Trattoria Pizzeria La Piemontese

Soci Esterni Al Centro Storico

Allena Arredamenti, Big Promotion, Birra Alabuna, Full Service 2000, Il Tipografo.it, Concessionarie Associate Meta / Targa Srl

Attività aderenti al “Fuori Tutto” estivo: Il Podio, Niba, Proposte Abbigliamento, San Pietro