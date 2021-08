A Salmour sette giornate di eventi culturali e ludici con il tango grande protagonista

“Il femminile e la femminilità nel Tango” arrivano a Salmour. Spettacoli, musica, esibizioni, pratiche, stage, esperienze olistiche, laboratori per adulti e ragazzi, presentazione di libri e concerti si susseguiranno all’interno del parco Crova (via Tesauro), dalle ore 15 alle ore 23 di lunedì 23 agosto e fino alla chiusura dell’evento nella serata di domenica 29 agosto.

Una pletora di eventi gratuiti rivolti alla popolazione, in cui per piccoli e grandi sarà anche possibile “respirare” il tango e i suoi numerosi valori culturali, attraverso un simbolico abbraccio carico di energie e progettualità, per una nuova ripartenza in sicurezza.