Pian Munè di Paesana: 2 giorni con la Kauss 3841 birra di montagna con segale alpina

Il week end in arrivo è dedicato alla KAUSS 3841, la birra di montagna con segale alpina. In programma una 2 giorni al rifugio in quota con questa speciale Birra agricola

Sabato 21 agosto

APERIBIRRA

Al tramonto sulla terrazza della Baita Pian Croesio dalle 17 alle 20 al costo di 10 euro.

Aggiunta di un piatto caldo (Hamburger e patate) + 10 euro.

Dalle 19.30 verrà servita la classica cena in quota!

Salita entro le 16.50 con la seggiovia, a seguire e in discesa si può prenotare la Navetta

Domenica 22 agosto

È la giornata dedicata alla birra artigianale 3841 che nasce ai piedi del Monviso.

Per tutta la giornata, sulla terrazza del rifugio a monte la regina indiscussa sarà la birra di montagna prodotta con segale alpina che verrà accompagnata da piatti tipici e dalla grigliata!

Il rifugio è raggiungibile a piedi in circa 60-90 minuti di cammino oppure con la seggiovia che è attiva dalle 9 alle 17.

Al Rifugio è possibile prenotare il tavolo per gustare i menù locali, consumare piatti caldi al volo e panini al chiosco con tavoli a rotazione, consumare piatti caldi da asporto.

Info e prenotazioni 328 6925406 e 0175 518029.