Gancia (Lega), Afghanistan: "La comunità internazionale si attivi per far partecipare alle paraolimpiadi Zakia come simbolo di coraggio e libertà delle donne afghane"

Dall'Afghanistan si moltiplicano gli appelli delle donne che rischiano di subire violenze o di sparire nel nulla ed essere uccise.



"È il caso di Zakia Khudadadi, atleta paraolimpica di taekwondo, e di Nilofar Bayat, capitano della squadra di basket in carrozzina afghana e avvocato.



Zakia, a 23 anni, era pronta a diventare la prima donna afgana a gareggiare nelle Paralimpiadi di Tokyo.



Con la caduta di Kabul, tante sono le giovani donne rimaste bloccate che stanno chiedendo disperatamente aiuto.



Queste donne sono un simbolo - in carne e ossa - di libertà e di coraggio e la comunità internazionale, in primis l'Unione europea, deve farsi carico del salvataggio degli oppositori politici e contrastare il riconoscimento del nuovo regime talebano in Afghanistan".



Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega