Arrampicata sportiva: Irina Daziano, campionessa italiana U18 Boulder, si prepara per i mondiali giovanili in Russia

Dopo avere conquistato il titolo di campionessa italiana U18 nella specialità Boulder, la chiusana Irina Daziano non si ferma e mette nel mirino i mondiali giovanili, in programma dal 21 al 31 agosto in Russia.

L'obiettivo è dare continuità alla scia di successi della stagione, iniziata con le prestazioni di Coppa Italia che hanno portato la classe 2004 in forza alla "Inout Climbing – Le Vele di Chiusa di Pesio" al terzo posto della classifica generale assoluta ed al primo tra i giovani.

Fino all'impresa firmata ad Arco di Trento, ai recenti campionati italiani, con il tanto desiderato primo gradino del podio. Un risultato di enorme rilievo ma non ancora un punto d'arrivo.

L'ambizione e la voglia di arrivare, a Irina Daziano, non mancano: "Sono molto soddisfatta. Da quattro anni gareggio nei campionati italiani e non ero mai riuscita a vincere una gara. La pressione e l'ansia mi condizionavano tanto, compromettendo le mie prestazioni. Per questo sono ancora più contenta di questo risultato. In qualifica ero di nuovo emozionata, poi in finale ero finalmente sciolta ed è arrivato il titolo di campionessa italiana. E' una stagione bellissima per me, ad iniziare dalle gare di Coppa Italia. Ora sono concentrata sui Mondiali giovanili in Russia, mi sto allenando tanto e sto bene. Sono carica. Obiettivo? Penso che una semifinale sia alla mia portata ma punto alla finale. Partirò il 24 per la Russia. Arrampico dall'età di nove anni ed è per me una grande passione, alla quale mi ha fatto avvicinare mio papà. Mi alleno a Chiusa Pesio, ho praticato quasi tutti gli sport prima di dedicarmi con maggiore costanza all'arrampicata. Mi piacerebbe continuare, entrare in un corpo sportivo sarebbe l'ideale. Di certo continuerò a scalare..."