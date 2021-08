Ciclismo: Racconigi Cycling Team di scena al “Giro dei Due Comuni - Memorial Chiara Pierobon”

Dopo la pausa ferragostiana, data l'assenza di competizioni femminili, le agguerrite atlete del Racconigi Cycling Team sono pronte a riattaccare un numero sulla schiena nell'edizione 2021 del “Giro dei Due Comuni - Memorial Chiara Pierobon”, gara open organizzata nel pomeriggio di domenica 22 agosto dall'A.S.D. Velo Club Tergas AVIS Noventa sulle strade venete di Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

108 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati sulle strade di un circuito quasi totalmente pianeggiante, lungo 12000 metri, da ripetere per nove volte. Il ritrovo è fissato per tutti nella centralissima Piazza Marconi, alle ore 13:30, mentre la competizione prenderà il via ufficiale alle ore 15:30 in punto.

Per la trasferta in terra veneziana il direttore sportivo Roberto De Filippo, coadiuvato dal team manager Claudio Vassallo e con la collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, ha convocato le under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini e Monia Garavaglia, la junior secondo anno Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica su pista nella specialità della Corsa a Punti, e le junior primo anno Benedetta Brafa, Matilde Ceriello, reduce dalla 'top ten' conquistata al “Giro della Provincia di Pordenone” a San Vito al Tagliamento (PN), e Camilla Marzanati. Unica assente, più che mai giustificata, la forte sprinter brianzola Valentina Basilico, che sta onorando nel miglior modo possibile i colori del Racconigi Cycling Team e la maglia della nazionale italiana ai “Campionati Europei su Pista Under 23 e Junior” di Apeldoorn (Paesi Bassi).

LINE UP “GIRO DEI DUE COMUNI - MEMORIAL CHIARA PIEROBON” A NOVENTA DI PIAVE (VE):

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo

DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo