Alba: senso unico in corso Canale da lunedì 23 agosto

Per il rifacimento del manto stradale a cura della Provincia di Cuneo, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 da lunedì 23 agosto a venerdì 27 agosto e comunque fino a fine lavori, verrà istituito il senso unico in corso Canale, località Mussotto ad Alba, sulla strada provinciale n. 929.

Il transito sarà possibile solo in direzione Alba – Canale.

§ Per tutti i veicoli in transito da Canale ad Alba è consigliato imboccare la superstrada di Alba (strada provinciale 3bis), alla rotatoria di Fornace Casetta. Gli autocarri lunghi oltre i 7 metri sono obbligati a prendere la superstrada di Alba (strada provinciale 3bis), alla rotatoria di Fornace Casetta; per tutti gli altri veicoli è possibile percorrere corso Bra.

Il transito in direzione Canale - Alba sarà consentito solo ai mezzi di emergenza e agli addetti ai lavori.

Dichiarano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Reggio: “Ringraziamo la Provincia di Cuneo per aver assecondato le nostre richieste sull'asfaltatura di corso Canale, che era assolutamente necessaria e urgente per la sicurezza stradale e delle abitazioni circostanti”.