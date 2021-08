Orari estesi per l’ufficio elettorale del Comune di Bra

Per garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla richiesta - delle certificazioni per la presentazione delle candidature in vista delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, l'ufficio elettorale del Comune di Bra resterà aperto domenica 29 e lunedì 30 agosto 2021 dalle 8 alle 20, venerdì 3 settembre dalle 8.45 alle 20 e sabato 4 dalle 9 alle 12.

Dato che il comune di Bra non è tra quelli che andranno al voto, si tratta della documentazione che serve a eventuali residenti braidesi per candidarsi in altri comuni.

L'Ufficio elettorale sarà disponibile per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature anche nei giorni: giovedì 26 agosto dalle 8.45 alle 16, venerdì 27, martedì 31 e mercoledì 1 settembre dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 15 alle 16, giovedì 2 dalle 8.45 alle 16.

Durante gli orari di apertura al pubblico del Palazzo comunale l’accesso sarà da via Barbacana n.6, mentre negli orari extra si potrà accedere da via Monte di Pietà n.5.



Maggiori informazioni telefonando al numero 0172.438386 o scrivendo a elettorale@comune.bra.cn.it.